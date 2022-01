Semester I-2022, Ekonomi Thailand Diramal Tertekan Akibat Diterjang Omicron

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bangkok: Bank sentral Thailand memperkirakan ekonomi Thailand dapat melihat pertumbuhan yang lebih rendah pada paruh pertama 2022 daripada skenario awal. Hal itu karena adanya ketidakpastian yang disebabkan oleh munculnya varian baru covid-19 yang bernama Omicron "Sementara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara telah didukung oleh pengeluaran domestik dan rebound dalam pariwisata, wabah Omicron yang berkembang tetap menjadi risiko utama," kata Bank of Thailand dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Channel News Asia, Selasa, 11 Januari 2022.Bank of Thailand memperkirakan Thailand akan mampu mengendalikan wabah Omicron dalam kuartal pertama 2022. "Ada risiko penurunan besar di paruh pertama 2022 karena wabah Omicron, yang bisa lebih parah dan lebih lama dari yang diperkirakan," kata Direktur Senior Bank of Thailand Sakkapop Panyanukul.Ekonomi Thailand diperkirakan tumbuh sebesar 3,4 persen pada 2022, kata bank sentral pekan lalu. Stabilitas keuangan untuk rumah tangga dan bisnis tetap rapuh, tercermin dari tingginya tingkat utang rumah tangga dan perusahaan, menurut data bank sentral.Kredit bermasalah (NPL) terlihat sedikit meningkat, tambah Sakkapol, yang artinya bank akan meluncurkan langkah-langkah untuk merespons hal tersebut. "Inflasi juga terlihat meningkat sementara pada paruh pertama 2022, tetapi masih dalam target," kata Asisten Gubernur Bank of Thailand Piti Disyatat."Jika inflasi perlu dikendalikan, kenaikan suku bunga akan menjadi alat utama kami. Bank of Thailand juga siap untuk campur tangan di pasar jika mata uang baht menjadi terlalu fluktuatif," kata Piti.Baht mencapai 33,14 terhadap dolar AS pada 5 Januari, tertinggi sejak akhir November, meskipun turun ke 33,67 pada Senin. Komite kebijakan moneter bank sentral bulan lalu mempertahankan suku bunga acuan pada rekor terendah di 0,50 persen untuk pertemuan ke-13 berturut-turut guna mendukung pemulihan ekonomi.Ke depan, komite hanya akan bertemu enam kali setahun atau turun dari delapan kali. "Rapat sering menimbulkan beban yang tidak perlu bagi pasar keuangan untuk mengantisipasi apa yang akan datang," pungkas Piti.