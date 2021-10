Kemilau Emas Dunia Meredup Dihantam Dolar AS

Emas berjangka juga turun USD2,6 atau 0,15 persen menjadi USD1.759,20 pada Kamis, 8 Oktober setelah menguat USD0,9 atau 0,05 persen menjadi USD1.761,80 pada Rabu, 5 Oktober dan merosot USD6,7 atau 0,38 persen menjadi USD1.760,90 pada Selasa, 5 Oktober 2021.

Sementara dominasi dolar dapat bertahan hingga The Fed mengumumkan tapering. Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama rivalnya naik 0,3 persen, mengurangi daya tarik emas bagi mereka yang memegang mata uang lainnya.



Kegelisahan atas inflasi yang tinggi dikombinasikan dengan terhentinya pertumbuhan ekonomi menghambat saham global, di tengah reli harga minyak.



Karena menandai Hari Columbus, hari libur federal di Amerika Serikat, perdagangan emas memiliki volume yang rendah dan menunjukkan sedikit pergerakan harga.



Harga emas belum benar-benar bergerak jauh bulan ini. Analis pasar berpendapat bahwa emas menghadapi lebih banyak risiko penurunan dalam jangka pendek jika jatuh di bawah angka USD1.750.

Chicago: Kemilau emas dunia kembali meredup pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Pelemahan ini karena terbebani oleh reli dolar AS di tengah spekulasi bahwa The Fed tidak akan menunda pengurangan stimulusnya.Mengutip Antara, Selasa, 12 Oktober 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terpangkas lagi USD1,7 atau 0,1 persen menjadi USD1.755,70 per ons. Akhir pekan lalu, emas berjangka melemah USD1,8 atau 0,1 persen menjadi USD1.757,40."Dolar adalah faktor utama," kata analis pasar senior di broker Oanda, Edward Moya.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun empat sen atau 0,18 persen, menjadi USD22,665 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari turun USD21,3 atau 2,07 persen, menjadi USD1.006,9 per ons.