Dow Jones Terjun 725 Poin di Tengah Kebangkitan Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) turun tajam pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Para investor khawatir atas kebangkitan kembali kasus covid-19 yang akhirnya memicu aksi jual pasar yang luas di Wall Street.Mengutip Xinhua, Selasa, 20 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun 725,81 poin atau 2,09 persen menjadi 33.962,04, setelah merosot lebih dari 900 poin pada posisi terendah sesinya. Indeks S&P 500 merosot 68,67 poin atau 1,59 persen menjadi 4.258,49. Indeks Komposit Nasdaq turun 152,25 poin, atau 1,06 persen, menjadi 14.274,98.Semua 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi turun 3,59 persen, memimpin kerugian. Indeks Volatilitas Cboe, yang secara luas dianggap sebagai pengukur ketakutan terbaik di pasar saham, melonjak 22 persen menjadi 22,50.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah. Delapan dari 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram. Kerugian besar datang ketika peningkatan kasus baru covid-19 mengguncang investor.Indikator utama penularan covid-19 di AS terus melonjak di tengah perlambatan tingkat vaksinasi dan penyebaran varian yang cepat. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, jumlah rata-rata kasus harian baru adalah sekitar 26 ribu dalam tujuh hari yang berakhir pada Minggu ketimbang rata-rata tujuh hari sekitar 11 ribu kasus harian sebulan yang lalu.Untuk pekan yang berakhir 16 Juli, indeks Dow Jones kehilangan 0,5 persen. Sedangkan indeks S&P 500 dan Nasdaq masing-masing turun sebanyak satu persen dan 1,9 persen, tertekan oleh kenaikan lanjutan dalam pembacaan inflasi AS.(ABD)