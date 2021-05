Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), menyusul penurunan di sesi sebelumnya, di tengah berbagai hambatan. Kondisi itu terjadi di tengah adanya ancaman lonjakan kasus covid-19 di berbagai negara di dunia terutama di India.Mengutip Xinhua, Jumat, 21 Mei 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni turun USD1,31 atau 2,1 persen menjadi USD62,05 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman Juli turun USD1,55 atau 2,3 persen menjadi USD65,11 per barel di London ICE Futures Exchange.Pergerakan tersebut mengikuti kemunduran besar di pasar minyak, yang membuat patokan minyak mentah AS dan Brent masing-masing turun 3,25 persen dan 2,98 persen."Meningkatnya penghindaran risiko di antara investor dan kemungkinan pemulihan hubungan dalam sengketa nuklir antara AS dan Iran menempatkan harga minyak di bawah tekanan besar kemarin," kata Analis Energi Commerzbank Research Eugen Weinberg.Sementara itu, data inventaris AS terbaru tidak mampu menahan penurunan harga. Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan persediaan minyak mentah AS meningkat 1,3 juta barel selama pekan yang berakhir 14 Mei. Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan publikasi EIA menunjukkan penurunan 2,9 juta barel dalam pasokan minyak mentah AS.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat terpantau menghijau pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), menghentikan penurunan tiga hari berturut-turut. Penguatan dapat terjadi lantaran didukung oleh keuntungan yang solid di saham teknologi.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 188,11 poin atau 0,55 persen menjadi 34.084,15. Sedangkan indeks S&P 500 menguat 43,44 poin atau 1,06 persen menjadi 4.159,12. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 236,00 poin atau 1,77 persen menjadi 13.535,74.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan layanan teknologi dan komunikasi masing-masing naik 1,87 persen dan 1,67 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor energi kehilangan 0,12 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.(ABD)