Investor Tunggu Data Inflasi AS, Emas Dunia Kian Merekah

Chicago: Harga emas menguat ke level tertinggi sejak awal September pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Kondisi itu seiring dengan melemahnya dolar dan penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah AS , ketika investor menunggu data inflasi AS yang dijadwalkan akan dirilis pekan ini.Mengutip Antara, Rabu, 10 November 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD2,8 atau 0,15 persen, menjadi USD1,830,80 per ons, level tertinggi sejak 3 September dan memperpanjang kenaikan untuk hari keempat berturut-turut.Sehari sebelumnya, Senin, 8 November, emas berjangka terangkat USD11,2 atau 0,62 persen menjadi USD1.828,00, setelah melonjak USD23,3 atau 1,3 persen menjadi USD1.816,80 pada Jumat, 5 November, dan melambung USD29,6 atau 1,68 persen menjadi USD1.793,50 pada Kamis, 4 November.Dolar AS, yang dilacak emas sepanjang sesi, beringsut lebih rendah terhadap sekeranjang mata uang utama pesaingnya, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. "Investor berhati-hati di dekat level USD1.830-USD1.835 karena kami belum dapat menembusnya ke atas pada Juli dan Agustus," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible.Bank-bank sentral utama pekan lalu mengindikasikan suku bunga akan tetap rendah dalam waktu dekat, meningkatkan daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil dan membantu logam membukukan minggu terbaiknya sejak akhir Agustus.Namun, pasar tenaga kerja AS yang ketat dan dislokasi dalam rantai pasokan global dapat mengakibatkan angka harga-harga konsumen AS yang tinggi pada Rabu waktu setempat.Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan bahwa indeks harga produsen (PPI) naik 0,6 persen pada Oktober setelah naik 0,5 persen pada September. Dalam 12 bulan hingga Oktober, PPI meningkat 8,6 persen. Ini mendorong emas ke level tertinggi sejak 3 September."Jika pasar melihat angka indeks harga konsumen di atas ekspektasi maka argumen pasti akan mengarah ke bahwa Federal Reserve sekarang harus menaikkan (suku bunga) lebih cepat. Tetapi The Fed tidak mengikuti buku peraturan," kata Analis Quantitative Commodity Research Peter Fertig.Juga mendukung emas, imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun merosot ke 1,4271 persen. "Harga emas berada di puncak kesuksesan besar. Mempertimbangkan sentimen yang sangat buruk pada logam mulia selama beberapa bulan terakhir, rintangannya rendah bagi harga untuk menembus garis tren resistensi," kata Analis TD Securities dalam sebuah catatan.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 22,4 sen atau 0,91 persen, menjadi USD24,318 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Januari naik sebanyak USD1,40 atau 0,13 persen, menjadi USD1,061,40 per ons.