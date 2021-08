Catat! Bank Sentral AS Lakukan Tapering Aset Tahun Ini

Jakarta: Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell dalam pidatonya mengatakan bank sentral Amerika Serikat (AS) akan mulai melakukan tapering (pengurangan) pembelian aset tahun ini.



"Pandangan saya adalah bahwa tes progres lebih lanjut yang substansialtelah dipenuhi untuk inflasi. Ada juga progres yang jelas menuju lapangan kerja maksimum," kata Powell pada Simposium Ekonomi Tahunan Jackson Hole Federal Reserve Bank of Kansas City, dikutip Antara, Sabtu, 28 Agustus 2021.



Meski mengurangi pembelian aset, The Fed memastikan akan mempertahankan suku bunga acuannya pada level terendah atau mendekati nol, sambil melanjutkan program pembelian aset sebesar USD120 miliar per bulan.

Ia menjelaskan risalah pertemuan The Fed pada Juli mengindikasikan bahwa tapering pembelian aset tahun ini sudah tepat bagi bank sentral. Namun, tidak ada keputusan mengenai pembelian aset baru pada pertemuan itu.



"Saya berpandangan, seperti sebagian besar peserta bahwa jika ekonomi berkembang luas seperti yang diantisipasi, maka bisa jadi tepat untuk mulai mengurangi laju pembelian aset tahun ini," terang Powell.

"Untuk saat ini, saya percaya bahwa kebijakan sudah berada pada posisi yang tepat, seperti biasanya, kami siap untuk menyesuaikan kebijakan yang pas untuk mencapai tujuan kami," terang dia.



Kepala Ekonom di perusahaan akuntansi dan konsultan RSM US LLP, Joseph Brusuelas, mengatakan pidato Powell menegaskan kembali ekspektasi pasar tentang tapering sambil tetap mempertahankan fleksibilitas di tengah risiko terkait varian delta.

Karena itu, ia meminta pergerakan untuk memulai tapering tidak boleh diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa kenaikan suku bunga akan segera menyusul."Waktu dan laju pengurangan pembelian aset yang akan datang tidak akan ditujukan untuk membawa sinyal langsung mengenai waktu kenaikan suku bunga, di mana kami telah mengartikulasikan tes yang berbeda dan secara substansial lebih ketat," jelas Powell."Bulan intervensi telah membawa lebih banyak progres dalam bentuk laporan ketenagakerjaan yang kuat pada Juli, namun pada penyebaran lebih lanjut varian delta. Kami akan berhati-hati menilai data yang masuk dan risiko yang berkembang," tambahnya.Di sisi lain, Powell masih mencermati dampak covid-19 varian delta terhadap kegiatan ekonomi AS dan bank sentral."Ini membuat The Fed dalam mode wait and see pada pertemuan kebijakan September mereka. Mereka bisa saja berada di jalur yang lebih lama dari yang diperkirakan banyak orang, tergantung kerusakan yang dipicu oleh varian Delta dan progres penyerapan vaksin," ujar Kepala Ekonom Grant Thornton, Diane Swonk, sebuah kantor akuntan besar.