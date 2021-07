Dolar Tergelincir Usai Rilis Laporan Ketenagakerjaan AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Nilai tukar (kurs) dolar Amerika Serikat (USD) bergerak melemah pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena pelaku pasar menyaring laporan ketenagakerjaan Juni di negara itu. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,40 persen pada 92,2272.Mengutip Antara, Sabtu, 3 Juli 2021, pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1867 dibandingkan dengan USD1,1841 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3835 dari USD1,3755 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia juga naik menjadi USD0,7529 dari USD0,7461.Kemudian dolar AS dibeli pada angka 111,05 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,61 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9206 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9263 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2317 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2442 dolar Kanada.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pengusaha AS menambahkan 850 ribu pekerjaan pada Juni, dengan tingkat pengangguran secara tak terduga naik hingga 5,9 persen, Data terbaru itu mengikuti revisi ke bawah pertumbuhan pekerjaan 269 ribu pada April dan kenaikan direvisi naik 583 ribu pada Mei.Hal itu menunjukkan jalan bergelombang dalam pemulihan pasar tenaga kerja. Menurut laporan yang dirilis oleh Departemen Biro Statistik Tenaga Kerja AS, pada Juni kenaikan pekerjaan yang menonjol pada rekreasi dan perhotelan, pendidikan publik dan swasta, layanan profesional dan bisnis, perdagangan ritel, dan layanan lainnya.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat terpantau menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), dengan para investor di Wall Street menyaring laporan ketenagakerjaan Juni negara itu. Pemerintahan Joe Biden terus berupaya memulihkan lapangan pekerjaan usai terhantam keras pandemi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 152,82 poin atau 0,44 persen menjadi 34.786,35. Kemudian S&P 500 naik 32,40 poin atau 0,75 persen, menjadi 4.352,34. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 116,95 poin atau 0,81 persen menjadi 14.639,33.Ketiga rata-rata utama berada pada level penutupan tertinggi yang pernah ada. Kemudian sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor teknologi naik 1,39 persen, memimpin kenaikan. Namun, kelompok energi dan keuangan tengah berjuang keras.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih rendah dengan delapan dari 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)