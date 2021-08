Lonjakan Stok AS Buat Harga Minyak Dunia Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia turun tajam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah data menunjukkan kenaikan tak terduga di stok minyak mentah Amerika Serikat (AS). Selain itu, para pedagang juga memantau lonjakan kasus infeksi covid-19 di beberapa negara di dunia.Mengutip Antara, Kamis, 5 Agustus 2021, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September turun USD2,41 atau 3,4 persen menjadi USD68,15 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun USD2,03 atau 2,8 persen menjadi USD70,38 per barel di London ICE Futures Exchange.Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam sebuah laporan persediaan minyak mentah AS meningkat 3,6 juta barel selama pekan yang berakhir pada 30 Juli. Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan publikasi EIA menunjukkan penurunan 4 juta barel dalam pasokan minyak mentah AS.Sementara itu, harga minyak berada di bawah tekanan di tengah kekhawatiran tentang permintaan. "Ada kekhawatiran khusus di pasar minyak karena permintaan minyak sangat tertekan akibat pembatasan mobilitas yang diberlakukan dalam upaya memerangi virus corona," kata Analis Energi Commerzbank Research Barbara Lambrecht.Di sisi lain, saham-saham di bursa Wall Street berakhir beragam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena data pekerja sektor swasta negara itu lebih lemah dari perkiraan. Selain itu, para investor juga terus mencermati lonjakan kasus infeksi covid-19 karena bisa berdampak terhadap perekonomian.Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) ditutup turun 323,73 poin atau 0,92 persen menjadi 34.792,67. Indeks S&P 500 turun 20,49 poin atau 0,46 persen menjadi 4.402,66. Indeks Komposit Nasdaq naik 19,24 poin atau 0,13 persen menjadi 14.780,53.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama indeks S&P 500 berakhir di zona merah, dengan penurunan tertinggi pada sektor energi sebesar 2,93 persen. Sedangkan sektor layanan komunikasi dan teknologi naik tipis.Saham perusahaan Tiongkok yang tercatat di bursa AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan enam dari 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P US. Listed Tiongkok 50 ditutup dengan catatan optimistis.(ABD)