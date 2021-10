Apa yang Terjadi Jika AS Gagal Bayar?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen sepakat bahwa setiap gagal bayar pada utang Amerika Serikat akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Tak hanya itu, dampak default juga memicu krisis keuangan dan resesi berikutnya."Ya," kata Yellen ketika ditanya oleh anggota Komite Jasa Keuangan DPR AS apakah kerusakan yang diakibatkan oleh kegagalan memenuhi kewajiban utang pemerintah federal akan tidak dapat diperbaiki, dilansir dari Antara, Jumat, 1 Oktober 2021.Pernyataannya adalah yang terbaru dari serangkaian peringatan mengerikan yang dikeluarkan Yellen ketika Kongres masih menemui jalan buntu atas masalah pencabutan atau penangguhan batas utang di tengah perselisihan mengenai agenda legislatif mayoritas Demokrat dan Pemerintahan Biden.Yellen mengatakan pemerintah akan kehabisan uang tunai sekitar 18 Oktober kecuali Kongres menaikkan batas utang federal, yang saat ini dibatasi pada USD28,4 triliun. Setelah tanggal itu, Departemen Keuangan AS akan hanya dalam situasi yang tidak mungkin membiayai operasional."Kami tidak akan mampu membayar semua tagihan pemerintah," kata Yellen.Pagu utang kembali berlaku pada Agustus setelah penangguhan dua tahun, dan Departemen Keuangan telah menggunakan langkah-langkah luar biasa untuk mendanai pemerintah sejak itu. Yellen awal pekan ini mengatakan kepada anggota parlemen langkah-langkah itu akan habis sekitar pertengahan Oktober, lebih awal dari yang diperkirakan sebagian besar analis.Setelah itu pemerintah tidak akan memiliki cukup dana untuk memenuhi semua kewajibannya, mulai dari pembayaran Jaminan Sosial hingga pokok dan bunga jatuh tempo pada surat utang negara dan obligasi. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut akan menandai gagal bayar AS pertama kalinya, yang Yellen telah berulang kali katakan akan menjadi bencana."Kami kemungkinan akan berakhir dengan krisis keuangan, tentu saja resesi. Ini juga akan memiliki konsekuensi jangka panjang dari tingkat suku bunga yang lebih tinggi bagi setiap orang yang meminjam," kata Yellen kepada Komite DPR.Itu karena peringkat kredit AS pasti akan dipangkas, dan kreditur internasional yang telah lama memiliki surat utang negara atas dasar yang didukung oleh kepercayaan dan kredit penuh dari Pemerintah AS tidak akan lagi memandang surat-surat berharga itu sebagai bebas risiko."Itu akan membuatnya lebih mahal bagi pemerintah federal -dan semua orang- untuk meminjam," kata Yellen.Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan kemampuan bank sentral AS untuk menahan dampak dari peristiwa semacam itu terbatas. "Tidak ada yang berasumsi bahwa kami benar-benar dapat berbuat banyak," kata Powell."Tidak seorang pun boleh berasumsi bahwa Federal Reserve atau siapa pun dapat melindungi rakyat Amerika dari konsekuensinya," pungkasnya.