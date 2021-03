Ketua Fed: Pembukaan Kembali Ekonomi AS Picu Inflasi Meningkat Sementara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Ketua Federal Reserve Jerome Powell memperkirakan beberapa tekanan inflasi bakal terjadi di waktu mendatang. Akan tetapi kemungkinan tidak akan cukup untuk memacu bank sentral Amerika Serikat (AS) untuk mulai menaikkan suku bunga acuan."Kami memperkirakan ketika ekonomi dibuka kembali dan mudah-mudahan meningkat, kami akan melihat inflasi bergerak naik melalui efek dasar. Itu bisa menciptakan tekanan ke atas pada harga," kata Powell, dilansir dari CNBC International, Kamis, 11 Maret 2021.Pasar saham bereaksi negatif terhadap komentar Powell, dengan saham merosot dan imbal hasil obligasi AS melonjak. Beberapa investor dan ekonom telah mencari petunjuk dari komentar Powell untuk mengatasi lonjakan imbal hasil obligasi AS baru-baru ini, dengan harapan ada penyesuaian program pembelian aset oleh the Fed.The Fed saat ini membeli obligasi AS dan sekuritas berbasis mortgage sebesar USD120 miliar sebulan. Obrolan pasar baru-baru ini berputar di sekitar bank sentral AS yang berpotensi menerapkan versi baru 'Operation Twist', dengan menjual obligasi berjangka pendek dan membeli obligasi berjangka lebih panjang.Menurut pejabat Fed, bank sentral AS masih jauh dari tindakan apapun untuk mencoba memengaruhi imbal hasil AS jangka panjang. Powell malah mengulangi pernyataan masa lalu yang dia buat tentang inflasi dengan mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan kenaikan harga akan berlangsung lama atau cukup untuk mengubah Fed dari kebijakan moneter akomodatifnya.Meski demikian, dia tak memungkiri kenaikan imbal hasil obligasi memang menarik perhatiannya, seperti halnya membaiknya kondisi ekonomi. "Ada alasan bagus untuk berpikir bahwa prospek menjadi lebih positif di margin," kata Powell.The Fed menyukai inflasi sekitar dua persen, tingkat yang diyakini menandakan ekonomi sehat dan memberikan ruang untuk memangkas suku bunga acuan selama masa krisis. Namun, angka saat ini berada di bawah angka tersebut selama pandemi virus korona."Dengan ekonomi yang semakin bangkit, beberapa tekanan harga kemungkinan akan muncul," kata Powell.Akan tetapi, dia menambahkan, kemungkinan tekanan tersebut bersifat sementara dan terlihat lebih tinggi karena efek dasar atau perbedaan terhadap tingkat yang sangat tertekan tahun lalu seperti saat krisis covid-19 dimulai.Menurutnya menaikkan suku bunga acuan membutuhkan kondisi dengan ekonomi melihat tingkat lapangan kerja berada di kekuatan penuh dan inflasi mencapai tingkat yang berkelanjutan di atas dua persen. Tetapi, ia memperkirakan, hal itu belum akan terjadi di tahun ini."Ada banyak hal yang harus ditutupi sebelum kita membahasnya. Bahkan jika perekonomian AS melihat kenaikan sementara dalam inflasi tetapi saya berharap kita akan bersabar," pungkasnya.(ABD)