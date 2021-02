Harapan CEO Huawei kepada Biden, Ingin Sukses Bersama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Taiyuan: CEO Huawei Ren Zhengfei menyambut baik panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden . Ren mengharapkan pendekatan yang lebih lembut dari AS terhadap raksasa telekomunikasi Tiongkok yang dia dirikan setelah sekitar dua tahun mendapat tekanan dari Washington Huawei dicap sebagai ancaman keamanan nasional di bawah Pemerintahan Trump, yang mengambil tindakan untuk menghambat akses perusahaan ke perangkat lunak dan komponen utama. Washington menuduh peralatan jaringan Huawei dapat digunakan untuk memata-matai orang Amerika. Sedangkan Huawei berulang kali membantah klaim tersebut."Saya akan menyambut panggilan telepon seperti itu dan pesannya seputar pengembangan bersama dan kesuksesan bersama. AS ingin memiliki pertumbuhan ekonomi dan Tiongkok ingin memiliki pertumbuhan ekonomi juga," kata Ren, dilansir dari CNBC International, Rabu, 10 Februari 2021.Bos Huawei menambahkan beberapa dari perusahaan AS mengatakan telah mengalami gangguan dalam bisnis karena tidak dapat memasuk ke perusahaan Tiongkok saat diberikan tekanan oleh Pemerintahan Trump. Meski demikian, Ren yakin Pemerintahan Biden akan lebih baik menyikapi hal tersebut."Jika kapasitas produksi Huawei dapat ditingkatkan, itu berarti lebih banyak peluang bagi perusahaan AS untuk memasok juga. Saya percaya itu akan saling menguntungkan. Saya percaya bahwa pemerintahan baru akan memperhatikan kepentingan bisnis seperti mereka akan memutuskan kebijakan baru mereka," kata Ren."Kami masih berharap bahwa kami dapat membeli komponen material serta peralatan Amerika dalam jumlah besar sehingga kami semua dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan Tiongkok," tuturnya.Pada 2019, Huawei ditempatkan dalam Daftar Entitas AS, yang membatasi perusahaan-perusahaan Amerika mengekspor teknologi ke perusahaan. Google tidak lagi diizinkan untuk melisensikan sistem operasi seluler Android-nya kepada Huawei, sebuah langkah yang telah menyebabkan penjualan ponsel pintar global raksasa telekomunikasi Tiongkok itu anjlok.Ren melontarkan nada optimistis dengan mengaku bahwa kepercayaan dirinya meningkat pada tahun lalu karena kemampuan Huawei untuk bertahan hidup. Kondisi itu terjadi meskipun ada kesulitan dalam bisnis ponsel cerdas mereka dan juga beberapa negara selama 12 bulan terakhir, seperti Inggris, memblokir Huawei dari pasar 5G-nya."Kami memiliki lebih banyak cara untuk mengatasi kesulitan," pungkas Ren.(ABD)