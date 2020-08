Dolar AS Menguat Tipis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) naik tipis, dengan euro menyerah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu karena selera risiko memburuk setelah seorang pejabat tinggi Senat AS mengatakan negosiasi di Kongres mengenai paket stimulus tambahan untuk pandemi virus belum berkembang.Mengutip Antara, Rabu, 12 Agustus 2020, tempat berlindung aman lainnya seperti yen dan franc Swiss juga menarik beberapa tawaran, ketika mereka memotong kerugian terhadap dolar. Dalam perdagangan sore hari, indeks dolar naik 0,1 persen menjadi 93,709, mencapai level tertinggi satu minggu di awal sesi.Pemimpin Senat AS dari Partai Republik Mitch McConnell mengatakan negosiator Gedung Putih belum berbicara dengan para pemimpin Demokrat di Kongres tentang undang-undang bantuan virus korona setelah pembicaraan macet minggu lalu.Saham-saham Wall Street berbalik lebih rendah setelah pernyataan McConnell, sementara harga-harga obligasi negara AS mengurangi kerugian. “Kita akan terjebak di sini sebentar. Dan itu masalah besar," kata Marc Chandler, kepala strategi pasar, di Bannockburn Forex di New York, mengomentari kebuntuan tersebut.“Apa yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak akan memotong cek USD600? Tanpa itu berarti kita kehilangan pendapatan dan kita kehilangan konsumsi,” tambahnya.Euro merosot menjadi 1,1733 dolar. Mata uang tunggal sebelumnya mencapai tertinggi sesi di atas USD1,18 setelah survei sentimen ekonomi ZEW naik menjadi 71,5 dari 59,3 bulan sebelumnya, jauh melebihi perkiraan pada 58,0.Dolar mencapai level tertinggi tiga minggu terhadap yen di 106,68 karena imbal hasil obligasi negara AS 10-tahun naik ke puncak empat minggu. Dolar terakhir di 106,53 yen, naik 0,5 persen.Para analis mengatakan dolar akan tetap didukung sebagai tempat berlindung yang aman untuk saat ini di tengah kebuntuan atas stimulus fiskal serta meningkatnya ketegangan AS-Tiongkok. Tiongkok menjatuhkan sanksi pada 11 warga AS, termasuk anggota parlemen Republik, menyusul sanksi Washington terhadap para pejabat Hong Kong dan Tiongkok.Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan perusahaan-perusahaan dari Tiongkok dan negara lain yang tidak mematuhi standar akuntansi akan dihapus dari pencatatan di bursa AS pada akhir 2021. Respons pasar terhadap konflik AS-Tiongkok terbatas, tetapi analis mengatakan mungkin ada implikasi jangka panjang.Dolar Australia dan Selandia Baru membalikkan kenaikan terhadap greenback. Sterling juga menyerah terhadap dolar, jatuh 0,2 persen menjadi 1,3041 dolar. Sebelumnya pound naik setelah Deputi Gubernur Bank of England Dave Ramsden mengatakan bank sentral akan meningkatkan pelonggaran kuantitatif jika ekonomi Inggris kesulitan lagi.(ABD)