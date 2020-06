Harga Minyak Dunia Kokoh

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia melonjak pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah data menunjukkan penurunan mingguan stok minyak mentah Amerika Serikat (AS). Meski demikian, pandemi covid-19 masih menjadi persoalan yang membuat permintaan di pasar minyak belum tumbuh maksimal.Mengutip Xinhua, Kamis, 4 Juni 2020, minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli naik 48 sen menjadi USD37,29 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik 22 sen menjadi USD39,79 per barel di London ICE Futures Exchange.Harga untuk WTI dan minyak mentah Brent menandai level tertinggi sejak 6 Maret, menurut Dow Jones Market Data. Persediaan minyak mentah komersial AS (tidak termasuk dalam cadangan minyak bumi strategis) turun 2,1 juta barel selama pekan yang berakhir 29 Mei, lapor Administrasi Informasi Energi.Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan kenaikan minyak rata-rata 3,5 juta barel. Sedangkan para pedagang juga menunggu keputusan mengenai langkah selanjutnya dari para produsen minyak terkait pengurangan produksi.Ada laporan bahwa Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan lainnya termasuk Rusia, yang dikenal sebagai OPEC+, sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang pengurangan produksi mereka saat ini setelah akhir Juni. Namun, keraguan muncul tentang waktu pertemuan OPEC+ dan skala potensi perpanjangan pakta.Adapun OPEC+ sepakat pada April untuk memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari untuk Mei dan Juni karena pandemi covid-19 merusak permintaan. Pemotongan itu dimaksudkan untuk dikurangi menjadi 7,7 juta barel per hari dari Juli hingga akhir 2020.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena para investor mempelajari rilis data ekonomi. Meski demikian, pandemi covid-19 yang belum mereda di AS masih menjadi katalis negatif yang membuat bursa saham Wall Street tidak bisa melesat signifikan.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 527,24 poin atau 2,05 persen menjadi 26.269,89. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 42,05 poin atau 1,36 persen menjadi 3.122,87. Indeks Komposit Nasdaq naik 74,54 poin atau 0,78 persen menjadi 9.682,91.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir lebih tinggi, dengan sektor industri dan keuangan masing-masing naik 3,91 persen dan 3,83 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor perawatan kesehatan turun 0,2 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.(ABD)