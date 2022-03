Tekanan Imbal Hasil Obligasi Pemerintah AS Dorong Harga Emas Dunia Melemah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia melemah pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Hal ini terjadi di tengah tekanan dari imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih tinggi dan dolar yang lebih kuat serta menjelang pembicaraan damai Rusia-Ukraina. Namun kekhawatiran atas inflasi membatasi penurunan logam kuning ini lebih jauh.Kontrak harga emas dunia paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, jatuh USD14,4 atau 0,74 persen menjadi USD1.939,80 per ons, memperpanjang penurunan akhir pekan lalu.Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun yang dijadikan acuan mencapai level tertinggi sejak April 2019 pada hari itu, didukung oleh taruhan kenaikan suku bunga agresif oleh Federal Reserve untuk melawan inflasi yang melonjak.Meskipun emas dianggap sebagai lindung nilai inflasi, kenaikan suku bunga AS meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil."Namun, pelemahan emas dibatasi karena kekhawatiran inflasi," kata analis senior di Kitco Metals Jim Wycoff dikutip dari Antara, Selasa, 29 Maret 2022."Setiap kali kita mengalami tekanan inflasi seperti yang kita lihat sekarang, sejarah menunjukkan pasar logam telah dicari dan saya menduga itu akan terus terjadi." tambah dia.Membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, dolar menguat 0,4 persen. Daya tarik safe haven emas juga ditekan oleh harapan kemajuan dalam pembicaraan damai tatap muka pertama antara Ukraina dan Rusia dalam lebih dari dua minggu.“Kami telah melihat sebagian besar premi perang dalam emas sudah diambil, tapi mungkin masih ada sedikit lagi yang harus dilakukan. Jadi, emas saat ini menghadapi hambatan yang signifikan,” kata analis independen Ross Norman.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 41,9 sen atau 1,64 persen menjadi USD25,196 per ons. Platinum untuk pengiriman April turun USD17,4 atau 1,73 persen menjadi USD991,1 per ons.