Pesona Emas Dunia Tergerus

Chicago: Harga emas dunia sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Kondisi itu menyusul kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell di hadapan Komite Perbankan Senat AS, namun pelemahan dolar AS menahan penurunan lebih lanjut logam safe haven tersebut.Mengutip Antara, Kamis, 23 Juni 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, turun tipis USD0,4 atau 0,02 persen menjadi USD1.838,40 per ons, memperpanjang kerugian untuk hari ketiga berturut-turut.Emas berjangka melemah sebanyak USD1,8 atau 0,1 persen menjadi USD1.838,80 pada Selasa, 21 Juni, setelah merosot sebanyak USD9,3 atau 0,5 persen menjadi USD1.840,60 pada Jumat, 17 Juni, dan melonjak sebanyak USD30,3 atau 1,67 persen menjadi USD1.849,9 pada Kamis, 16 Juni.Bursa Comex tutup pada Senin waktu setempat untuk hari libur umum Juneteenth atau hari kebebasan. Powell bersaksi, meskipun tujuan dari soft landing telah dibuat secara signifikan lebih menantang dalam beberapa bulan terakhir, Federal Reserve tidak akan gagal dalam tugasnya untuk mengembalikan inflasi ke tingkat 2,0 persen.Powell menambahkan Federal Reserve tidak mencoba memprovokasi resesi dengan kenaikan suku bunga, tetapi itu mungkin saja terjadi. Ia menolak gagasan Federal Reserve memiliki rencana untuk menaikkan suku bunga lebih agresif.Ia mengatakan bank sentral berusaha menurunkan inflasi tanpa menimbulkan terlalu banyak kerusakan, tetapi kenaikan suku bunga Fed yang agresif dapat mendorong ekonomi AS ke dalam resesi. "Kami sangat berkomitmen untuk menurunkan inflasi, dan kami bergerak cepat untuk melakukannya," kata Powell kepada anggota parlemen.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 34,7 sen atau 1,59 persen menjadi USD21,42 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli turun sebanyak USD12,6 atau 1,34 persen menjadi USD926,90 per ons.