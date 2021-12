Sah! Shut Down Terhindar Usai Kongres Setujui Peningkatan Batas Utang AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kenaikan plafon utang

(ABD)

Washington: Kongres Amerika Serikat (AS) menyetujui peningkatan batas utang pemerintah federal dari sebelumnya sebesar USD2,5 triliun menjadi sekitar USD31,4 triliun. Persetujuan yang berupa RUU itu akan dikirimkan kepada Presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani dan mencegah terjadinya default yang belum pernah terjadi sebelumnya.Persetujuan itu sebelumnya mengalami kebuntuan selama berbulan-bulan antara Demokrat dan Republik. Adapun kesepakatan pada pekan lalu antara Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer dan mitranya dari Partai Republik Mitch McConnell, mengatur panggung untuk pemungutan suara.Mengutip The Business Times, Kamis, 16 Desember 2021, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dipimpin Demokrat menyetujui RUU itu dengan suara 221-209. Schumer mengatakan kenaikan itu akan menutupi kebutuhan pemerintah hingga 2023, melalui pemilihan paruh waktu 8 November yang akan menentukan kendali Kongres.Menkeu AS Janet Yellen telah mendesak Kongres AS menaikkan batas utang sebelum Rabu, 15 Desember. Di bawah kesepakatan yang tidak biasa yang dibuat Schumer dan McConnell maka undang-undang yang menaikkan plafon utang dapat disahkan satu kali ini di Senat oleh mayoritas sederhana, yang berarti Demokrat dapat menyelesaikannya sendiri.Di DPR, Perwakilan Republik Jodey Arrington mengatakan kepada Komite Aturan bahwa dia kecewa karena McConnell telah menyetujui kesepakatan itu. "Tingkat utang negara berada pada level tertinggi sejak Perang Dunia Kedua dan kita tidak dalam perang," kata Arrington.Peningkatan tersebut diperlukan sebagian untuk menutupi utang yang timbul selama kepresidenan Donald Trump dari Partai Republik, ketika utang naik sekitar USD7,85 triliun, sebagian melalui pemotongan pajak dan pengeluaran untuk memerangi pandemi covid-19.Partai Republik, yang menentang kenaikan plafon utang dan mengendalikan setengah dari 100 kursi Senat, telah mencoba menghubungkan pemungutan suara dengan RUU Biden senilai USD1,75 triliun guna memperkuat jaring pengaman sosial dan memerangi perubahan iklim."Ini tentang membayar utang yang diakumulasikan oleh kedua belah pihak, jadi saya senang Partai Republik dan Demokrat bersatu untuk memfasilitasi proses yang memungkinkan mengatasi plafon utang," pungkas Schumer.