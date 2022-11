The Fed Beri Sinyal Perlambatan Kenaikan Suku Bunga, Wall Street Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Indeks-indeks utama Wall Street mencatat kenaikan yang solid pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah risalah pertemuan November Federal Reserve menunjukkan kenaikan suku bunga dalam upaya mengendalikan inflasi mungkin akan segera melambat.Melansir Antara, Kamis, 24 November 2022, Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 95,96 poin atau 0,28 persen, menjadi 34.194,06. Indeks S&P 500 bertambah 23,68 poin atau 0,59 persen, menjadi 4.027,26. Sedangkan Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 110,91 poin atau 0,99 persen, menjadi 11.285,32.Mayoritas dari pembuat kebijakan The Fed setuju untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga, tulis risalah pertemuan mereka."Apa yang perlu dilihat pasar ekuitas agar kekuatan baru-baru ini berlanjut adalah apa yang kami dapatkan dari risalah," kata Direktur Pelaksana Perdagangan Ekuitas Wedbush Securities di Los Angeles, Michael James.Sejak pertemuan terakhir The Fed pada 1-2 November, investor lebih optimistis tekanan harga mulai mereda, yang berarti kenaikan suku bunga yang lebih kecil dapat mengurangi inflasi.Di sisi lain, sekumpulan data ekonomi AS yang telah dirilis menunjukan hasil yang beragam, yang menyebabkan penurunan pada imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun. Hal itu membantu mendorong saham-saham bergerak lebih tinggi.Jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran naik lebih besar dari yang diperkirakan minggu lalu dan aktivitas bisnis AS mengalami kontraksi selama lima bulan berturut-turut pada November. Sentimen konsumen tercatat lebih tinggi dan penjualan rumah naik di atas ekspektasi.