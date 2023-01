Mantap! Harga Emas Dunia Meroket, Minat Beli Gak?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia naik tajam mendekati level psikologis USD1.900 pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Kondisi itu mencatat keuntungan untuk sesi kedua berturut-turut setelah pertumbuhan harga konsumen AS pada Desember melambat seperti yang diperkirakan.Mengutip Antara, Jumat, 13 Januari 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD19,90 atau 1,06 persen menjadi USD1.898,80 per ons, setelah menembus tertinggi sesi di USD1.906,50, level tertinggi sejak Mei, ketika mencapai puncak USD1.910,20.Emas berjangka terkerek USD2,40 atau 0,13 persen menjadi USD1.878,90 pada Rabu, 11 Januari, merosot sebanyak USD1,30 atau 0,07 persen menjadi USD1.876,50 pada Selasa, 10 Januari, setelah terangkat sebanyak USD8,10 atau 0,43 persen menjadi USD1.877,80 pada Senin, 9 Januari.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga konsumen AS, ukuran biaya hidup AS, turun 0,1 persen pada Desember, sesuai dengan perkiraan penurunan oleh para ekonom. Tingkat tahunan indeks turun untuk bulan keenam berturut-turut menjadi 6,5 persen dari 7,1 persen, level terendah dalam lebih dari setahun.