Wall Street Jatuh di Tengah Rilis Data Ekonomi

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) jatuh pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena investor menyaring data ekonomi terbaru. Sejauh ini, Pemerintahan Joe Biden terus berupaya memulihkan perekonomian usai terhantam teramat keras oleh pandemi covid-19.Mengutip Xinhua, Sabtu, 17 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 299,17 poin atau 0,86 persen menjadi 34.687,85. Kemudian, indeks S&P 500 turun 32,87 poin atau 0,75 persen menjadi 4.327,16. Indeks Komposit Nasdaq turun sebanyak 115,90 poin atau 0,80 persen menjadi 14.427,24.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor energi turun sebanyak 2,77 persen, memimpin penurunan. Sektor utilitas naik 0,99 persen, kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS yang terdaftar di Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram. Pergerakan tersebut setelah data menunjukkan penurunan tak terduga dalam sentimen konsumen AS.University of Michigan mengatakan indeks sentimen konsumen awal turun ke 80,8 pada Juli dari pembacaan akhir 85,5 pada Juni, menandai level terendah sejak Februari. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan pembacaan 86,3.Sementara itu, Departemen Perdagangan melaporkan, penjualan ritel dan layanan makanan AS naik 0,6 persen pada Juni, menyusul penurunan 1,7 persen yang direvisi turun pada Mei. Angka Juni melampaui perkiraan pasar.(ABD)