Wall Street Merekah, Indeks S&P 500 Melesat 104 Poin

New York: Wall Street menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Indeks S&P 500 dan Nasdaq catat rekor penutupan tertinggi setelah risalah dari pertemuan The Fed terakhir mengindikasikan para pejabat terbelah atas kapan harus mulai mengurangi pembelian aset bank sentral karena ketidakpastian mengenai prospek ekonomi.Mengutip Antara, Kamis, 8 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 104,42 poin atau 0,30 persen menjadi 34.681,79. Indeks S&P 500 bertambah 14,59 poin atau 0,34 persen, menjadi 4.358,13. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 1,42 poin atau 0,01 persen, menjadi 14.665,06 poin.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor material menguat 1,02 persen, melampaui sisanya. Sementara itu, sektor energi tergelincir 1,73 persen, menjadikannya kelompok dengan kinerja terburuk.Menurut risalah pertemuan kebijakan bank sentral AS Juni, para pejabat Fed merasakan kemajuan substansial lebih lanjut pada pemulihan ekonomi umumnya dipandang belum terpenuhi, tetapi sepakat bahwa mereka harus siap untuk bertindak jika inflasi atau risiko lain terwujud.“Saya membaca ini sebagai kumpulan catatan dovish yang efektif hanya karena mereka tidak merasa sebagai kelompok bahwa mereka memiliki cukup kepastian tentang situasi untuk membuat perubahan sama sekali,” kata Kepala Investasi Commonwealth Financial Network Brad McMillan, di Waltham, Massachussets.The Fed telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada level rekor terendah mendekati nol, sambil melanjutkan program pembelian asetnya setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar 120 miliar dolar AS per bulan sampai pemulihan ekonomi membuat kemajuan lebih lanjut yang substansial.Para pejabat Fed setuju untuk terus menilai kemajuan ekonomi menuju target bank sentral dan mulai membahas rencana mereka untuk menyesuaikan jalur dan komposisi pembelian aset pada pertemuan mendatang, menurut risalah."The Fed belum siap untuk melakukan tapering, dan bahkan kurang siap untuk menaikkan suku bunga fed fund. Namun demikian, keduanya dibahas dalam pertemuan Juni, dengan penekanan pada kedua diskusi untuk menjaga informasi publik," kata Kepala Ekonom FHN Financial Chris Low.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS beringsut lebih rendah setelah risalah Fed, sementara saham sebagian besar terangkat lebih tinggi. Risalah tersebut mencerminkan Fed yang terpecah bergulat dengan risiko inflasi baru tetapi pengangguran masih relatif tinggi.Sementara itu, regulator pasar Tiongkok mengatakan telah mendenda sejumlah perusahaan-perusahaan internet termasuk Didi Global, Tencent, dan Alibaba karena gagal melaporkan kesepakatan merger dan akuisisi sebelumnya untuk disetujui. Saham Didi yang tercatat di AS anjlok 4,6 persen, menambah kemerosotan hampir 20 persen pada Selasa waktu setempat.(ABD)