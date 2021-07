Pejabat Fed AS Terpecah Terkait Waktu Pengurangan Pembelian Aset

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Risalah pertemuan kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat (AS) mengungkapkan pejabat Fed terlihat bingung untuk memutuskan kapan harus mulai mengurangi pembelian aset bank sentral AS. Hal itu lantaran munculnya ketidakpastian mengenai prospek ekonomi "Berbagai peserta menyebutkan bahwa mereka mengharapkan kondisi untuk mulai mengurangi laju pembelian aset akan dipenuhi lebih awal dari yang mereka perkirakan pada pertemuan sebelumnya sehubungan dengan data yang masuk," kata The Fed dalam risalah pertemuan 15-16 Juni, dilansir dari Xinhua, Kamis, 8 Juli 2021.Namun, beberapa pejabat Fed melihat data yang masuk memberikan sinyal yang kurang jelas tentang momentum ekonomi yang mendasarinya. Kemudian menilai bahwa bank sentral AS akan memiliki informasi dalam beberapa bulan mendatang untuk membuat penilaian yang lebih baik dari jalur pasar tenaga kerja dan inflasi."Beberapa peserta ini menekankan bahwa Komite harus bersabar dalam menilai kemajuan menuju tujuannya dan dalam mengumumkan perubahan rencananya untuk pembelian aset," kata risalah tersebut, mengacu pada komite pembuat kebijakan Fed.The Fed telah berjanji untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada level rekor terendah mendekati nol persen. Hal itu sambil melanjutkan program pembelian asetnya setidaknya pada kecepatan saat ini sebesar USD120 miliar per bulan sampai pemulihan ekonomi membuat kemajuan lebih lanjut yang substansial."Standar Komite tentang kemajuan lebih lanjut yang substansial secara umum dipandang belum terpenuhi, meskipun para peserta mengharapkan kemajuan akan terus berlanjut," kata risalah tersebut.Pejabat Fed setuju untuk terus menilai kemajuan ekonomi menuju tujuan bank sentral AS dan mulai membahas rencana mereka untuk menyesuaikan jalur dan komposisi pembelian aset pada pertemuan mendatang. Para peserta umumnya menilai, sebagai masalah perencanaan yang hati-hati, penting untuk berada pada posisi yang baik untuk mengurangi laju pembelian aset."Jika sesuai, sebagai tanggapan terhadap perkembangan ekonomi yang tidak terduga, termasuk kemajuan yang lebih cepat dari yang diantisipasi menuju tujuan Komite atau munculnya risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Panitia,” tuturnya.Kepala Ekonom RSM US LLP Joseph Brusuelas mengatakan melalui cuitannya di Twitter bahwa The Fed dapat memilih untuk mempertahankan laju pembelian aset mengingat risiko varian global, sambil mengubah komposisi pembelian aset untuk mengatasi berkurangnya kebutuhan akan dukungan di pasar perumahan atau kondisi keuangan domestik secara keseluruhan.(ABD)