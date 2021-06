Wall Street Terseret Pelemahan Sektor Teknologi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Saham- saham di Amerika Serikat (AS), Wall Street , ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat. Wall Street terseret oleh pelemahan di sektor teknologi.Melansir Xinhua, Jumat, 4 Juni 2021, indeks Dow Jones Industrial Average turun 23,34 poin atau 0,07 persen menjadi 34.577,04. Sementara indeks S&P 500 turun 15,27 poin atau 0,36 persen menjadi 4.192,85. Indeks Komposit Nasdaq turun 141,82 poin atau 1,03 persen menjadi 13.614,51.Enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor kebijakan konsumen dan teknologi masing-masing turun 1,22 persen dan 0,91 persen dan memimpin penurunan. Sedangkan sektor utilitas naik 0,52 persen, menjadi kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah, dengan semua 10 saham teratas menurut beratnya di indeks S&P AS Listed China 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Penurunan di Wall Street terjadi meskipun aplikasi untuk asuransi pengangguran di Amerika Serikat turun di bawah 400 ribu untuk pertama kalinya selama pandemi.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun 20 ribu menjadi 385 ribu dalam pekan yang berakhir 29 Mei. Perkiraan median dalam survei Bloomberg terhadap para ekonom menyerukan 387 ribu aplikasi.Laporan situasi ketenagakerjaan AS Mei dijadwalkan akan dilaporkan pada Jumat.(AHL)