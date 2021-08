Fed Disebut Harus Mulai Laksanakan Tapering di Oktober 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Federal Reserve Dallas Robert Kaplan mengatakan bank sentral Amerika Serikat (AS) harus mulai mengurangi pembelian obligasi bulanan dan sekuritas berbasis hipotek atau melakukan tapering pada Oktober. Pandangan Kaplan tentang pengetatan kebijakan adalah yang paling ambisius dari salah seorang pejabat Fed hingga saat ini.Sedangkan pejabat tinggi Fed lainnya, termasuk Ketua Jerome Powell, belum memberikan perkiraan kapan mereka ingin menarik kembali stimulus ekonomi. Sementara para investor terus memantau mengenai kapan tepatnya bank sentral AS mengetatkan kebijakan guna menjaga momentum pemulihan ekonomi."Jika ekonomi (AS) berkembang antara sekarang dan pertemuan September kami dan jika itu terungkap seperti yang saya harapkan, saya akan mendukung mengumumkan rencana pada pertemuan September dan mulai meruncing pada Oktober (untuk mengetatkan kebijakan)," kata Kaplan, dilansir dari CNBC International, Jumat, 13 Agustus 2021.The Fed berusaha untuk mendukung ekonomi AS sejak musim semi 2020, ketika pandemi covid-19 mulai menutup aktivitas bisnis di seluruh negeri. Sebagai bagian dari upaya itu, bank sentral setiap bulan membeli obligasi AS dan sekuritas berbasis hipotek senilai sekitar USD120 miliar untuk menjaga bank dan pemberi pinjaman lainnya dibanjiri uang tunai.Tetapi dengan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja yang sekarang lebih sehat, Kaplan mengaku merasa nyaman untuk menarik kembali stimulus tersebut. "Alasan saya mengatakan kita harus segera memulai pengurangan karena saya pikir pembelian ini dilengkapi dengan sangat baik untuk merangsang permintaan," tukasnya."Tetapi kami tidak memiliki masalah permintaan dalam perekonomian. Menurut saya, saya lebih suka segera melepas pedal gas dan mengurangi RPM. Apa yang tidak ingin saya lakukan adalah terus berlari dengan kecepatan ini terlalu lama dan kemudian kami harus mengambil tindakan yang lebih agresif di kemudian hari," kata Kaplan.Dia menambahkan pengurangan aset yang bakal dilakukan The Fed harus terpisah dari langkah akhirnya untuk menaikkan suku bunga. Proses tapering, tambahnya, akan memakan waktu sekitar delapan bulan. Adapun nada ambisius dari Kaplan tidak sepenuhnya mengejutkan.Kaplan adalah salah satu Presiden Fed yang lebih sering mendukung kebijakan moneter lebih ketat dan suku bunga lebih tinggi. Adapun Kaplan bukan anggota pemungutan suara 2021 di Komite Pasar Terbuka Federal, badan bank sentral yang bertugas membuat penyesuaian kebijakan moneter.(ABD)