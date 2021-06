Terus Menanjak, Harga Minyak Dunia Nyaris ke USD70/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak mentah dunia menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Minyak brent mendekati USD70 per barel di tengah meningkatnya optimisme permintaan bahan bakar akan tumbuh pada kuartal berikutnya.Sementara investor menunggu untuk melihat bagaimana produsen akan merespons pertemuan OPEC+ minggu ini. Perdagangan tipis karena pasar Amerika Serikat (AS) dan Inggris ditutup pada Senin, 31 Mei 2021 karena hari libur umum.Melansir Antara, Selasa, 1 Juni 2021, harga minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 60 sen atau 0,9 persen menjadi USD69,32 per barel, mundur dari sesi tertinggi di USD69,82.Sementara itu harga minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 0,9 persen dan terakhir diperdagangkan ke level USD66,91 per barel. Kedua kontrak ini berada di jalur kenaikan bulanan kedua.Para analis memperkirakan pertumbuhan permintaan minyak melebihi pasokan meskipun kemungkinan kembalinya ekspor minyak mentah dan kondensat dari Iran. "Meskipun pembatasan mobilitas masih berlaku, permintaan minyak pulih secara dinamis di seluruh dunia," kata Commerzbank.Iran telah melakukan pembicaraan dengan kekuatan dunia sejak April, mengerjakan langkah-langkah yang harus diambil Teheran dan Washington mengenai sanksi dan kegiatan nuklir untuk kembali ke kepatuhan penuh dengan pakta nuklir 2015.Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu termasuk Rusia akan bertemu pada Selasa waktu setempat. Kelompok yang dikenal sebagai OPEC+ diperkirakan akan tetap berada di jalur rencana untuk secara bertahap memangkas pengurangan pasokan hingga Juli."Kegembiraan perdagangan sering mendorong pasar tepat sebelum pertemuan OPEC+, dan ada keyakinan bahwa kelompok produsen minyak itu akan menunjukkan pengekangan pasokan pada pertemuannya pada Selasa," ujar analis pasar minyak di Rystad Energy Louise Dickson, dalam sebuah catatannya.Komite Teknis Bersama (JTC) untuk aliansi tersebut mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global untuk 2021 tidak berubah pada sekitar 6,0 juta barel per hari, dua sumber dari kelompok tersebut mengatakan kepada Reuters pada Senin, 31 Mei 2021.Secara terpisah, Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan produksi minyak mentah di AS melonjak 14,3 persen pada Maret. Sementara data Baker Hughes menunjukkan jumlah rig minyak dan gas yang beroperasi naik selama 10 bulan berturut-turut minggu lalu.(AHL)