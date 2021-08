Harga Minyak Jatuh Usai Kasus Covid-19 Kembali Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kekhawatiran permintaan kembali datang ke pasar di tengah terus meningkatnya infeksi covid-19 yang harapannya bisa segera ditekan sedemikian rupa agar tidak mengganggu pemulihan.Mengutip Xinhua, Jumat, 27 Agustus 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober kehilangan 94 sen menjadi USD67,42 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun sebanyak USD1,18 menjadi USD71,07 per barel di London ICE Futures Exchange.Kondisi tersebut menandai yang pertama di antara empat sesi terakhir minggu ini. Harga minyak juga berada di bawah tekanan di tengah penguatan dolar AS. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,25 persen menjadi 93,0530 pada akhir perdagangan Kamis. Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga dolar AS.Pedagang terus mencerna data persediaan bahan bakar AS. Persediaan minyak mentah AS turun 3 juta barel selama pekan yang berakhir 20 Agustus, Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan. Menurut EIA, total persediaan bensin motor turun 2,2 juta barel pekan lalu, sementara persediaan bahan bakar sulingan meningkat 0,6 juta barel.Sementara itu, Wall Street bergerak melemah pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), mengakhiri rentetan penutupan tertinggi sepanjang masa di tengah kekhawatiran atas perkembangan di Afghanistan. Sedangkan kekhawatiran potensi perubahan kebijakan Federal Reserve AS mendorong aksi jual yang lebih luas.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 191,2 poin atau 0,54 persen menjadi 35.214,3. Sedangkan indeks S&P 500 kehilangan 26,27 poin atau 0,58 persen menjadi 4.469,92. Kemudian Nasdaq Composite turun 96,88 poin atau 0,64 persen menjadi 14.944,98.Aksi jual menguat setelah komentar hawkish dari Presiden Fed Dallas Robert Kaplan dan ledakan di luar bandara Kabul di Afghanistan membantu memperkuat sentimen menghindari risiko. Diharapkan kondisi kian membaik demi kepentingan bersama yang lebih besar.Kaplan, yang saat ini bukan anggota pemungutan suara Komite Pasar Terbuka Federal, yakin kemajuan pemulihan ekonomi menjamin pengurangan pembelian aset Fed mulai Oktober yang berlanjut pada bulan berikutnya."(Pernyataan Kaplan) menyebabkan sedikit kekhawatiran terkait batas waktu, tetapi menurut saya pasar ekuitas berfokus pada masalah geopolitik. Ada pelarian ke tempat yang aman selama ketegangan geopolitik," kata Direktur Strategi Portofolio Verdence Capital Advisors Megan Horneman, di Hunt Valley, Maryland.(ABD)