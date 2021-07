2 Faktor Ini Picu Wall Street Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir sedikit lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Para investor sedang menunggu laporan pendapatan dari raksasa perusahaan teknologi dan keputusan penting dari Federal Reserve Mengutip Xinhua, Selasa, 27 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 82,76 poin atau 0,24 persen menjadi 35.144,31. Sedangkan indeks S&P 500 melonjak 10,51 poin atau 0,24 persen menjadi 4.422,30. Indeks Komposit Nasdaq naik 3,72 poin atau 0,03 persen menjadi 14.840,71.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi naik 2,5 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor perawatan kesehatan tergelincir 0,62 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS yang terdaftar di Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Minggu ini menampilkan sejumlah laporan pendapatan dari nama-nama teknologi besar, termasuk hasil dari pembuat kendaraan listrik AS Tesla setelah penutupan Senin, dan laporan dari Apple, Alphabet dan Microsoft pada Selasa. Facebook dan Amazon juga akan melaporkan akhir pekan ini."Sejauh ini, 88 persen perusahaan S&P 500 telah melaporkan kejutan EPS yang positif," mengutip data dari FactSet.Sementara itu, Wall Street melihat ke The Fed karena bank sentral AS akan memulai pertemuan kebijakan dua hari pada Selasa, diikuti oleh pengumuman penting dan konferensi pers oleh Ketua Fed Jerome Powell pada Rabu. Untuk pekan yang berakhir 23 Juli, Dow naik 1,1 persen, S&P 500 naik dua persen, dan Nasdaq naik 2,8 persen.(ABD)