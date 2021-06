Wall Street Menguat, Nasdaq Cetak Rekor Tertinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan Nasdaq berakhir di rekor tertinggi terangkat oleh Amazon, Microsoft, dan perusahaan teknologi papan atas lainnya. Investor mengalihkan perhatian mereka ke saham pertumbuhan dan kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell menjadi fokus.Mengutip Antara, Rabu, 23 Juni 2021, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 68,61 poin atau 0,20 persen, menjadi 33.945,58. Indeks S&P 500 naik 21,65 poin atau 0,51 persen, menjadi 4.246,44. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 111,79 poin atau 0,79 persen, menjadi 14.253,27 poin.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor consumer discretionary dan teknologi masing-masing terangkat 1,04 persen dan 0,89 persen, memimpin kenaikan. Sementara itu, sektor utilitas dan real estat merupakan kelompok dengan kinerja terburuk.Microsoft menguat 1,1 persen dan nilai pasar sahamnya sempat menembus 2 triliun dolar AS untuk pertama kalinya, sementara Apple, Facebook, dan Amazon juga masing-masing meningkat lebih dari 1,0 persen. Amazon memiliki total penjualan lebih dari USD5,6 miliar di Amerika Serikat pada hari pertama acara promosi Prime-nya, menurut Adobe Digital Economy Index.Sementara itu, dalam sidang kongres, Ketua Federal Reserve Jerome Powell menegaskan kembali niat bank sentral AS untuk mendorong pemulihan pasar kerja yang luas dan inklusif dan tidak menaikkan suku bunga terlalu cepat hanya berdasarkan ketakutan akan inflasi yang akan datang.Apa yang disebut value stocks (saham yang harganya masih di bawah nilai intrinsiknya), diperkirakan mendapat manfaat dari pemulihan ekonomi, telah berkinerja lebih baik pada 2021, sementara saham pertumbuhan, termasuk nama-nama teknologi utama seperti Apple dan Nvidia, telah menguat sejak The Fed pekan lalu mengambil sikap tentang kenaikan suku bunga.Indeks pertumbuhan S&P telah bertambah hampir 2,0 persen sejak sebelum Fed Rabu lalu, 16 Juni, memproyeksikan jadwal percepatan kenaikan suku bunga, dibandingkan dengan penurunan hampir 2,0 persen dalam indeks nilai.GameStop melonjak 10 persen setelah pengecer videogame itu mengatakan telah mengumpulkan lebih dari USD1 miliar dalam penawaran saham terbarunya, menguangkan lebih lanjut pada lonjakan harga saham yang didorong oleh Reddit tahun ini.Sanderson Farms menguat sekitar 10 persen ke rekor tertinggi setelah JP Morgan menaikkan target harga sahamnya setelah sebuah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa produsen unggas itu sedang menjajaki sebuah penjualan.Twitter berakhir hampir 3,0 persen lebih tinggi setelah mengatakan akan mencari aplikasi dari pengguna untuk menguji fitur berlangganan konten dan tiket baru, ketika platform media sosial itu bekerja untuk membangun lebih banyak cara bagi pengguna untuk mendapatkan uang.Moderna Inc naik 6,3 persen setelah Uni Eropa memutuskan untuk mengambil opsi berdasarkan kontrak pasokan dengan pembuat obat yang memungkinkan blok tersebut memesan 150 juta vaksin covid-19 tambahan.(ABD)