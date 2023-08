Sehabis Pertemuan The Fed, Kilau Emas Dunia Meredup

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

fokus pasar

suku bunga naik tinggi

(SAW)

Texas: Harga emas dunia melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas dunia melemah setelah Dolar AS kembali naik dtengah potensi kenaikan suku bunga The Fed.Dikutip dari Investing.com, emas dunia melemah 0,11 persen atau 2,12 bps dengan berada pada level USD1.914 per ounce pembukaan perdagangan Sabtu, 26 Agustus 2023. Emas dunia naik 9,47 persen dalam setahun.Prospek emas dunia diganggu oleh prospek kenaikan suku bunga AS. Dolar berada di level tertinggi lebih dari dua bulan pada hari Jumat, sementara treasury yields naik kembali ke level tertinggi multi-dekade.Dua pejabat Federal Reserve juga mengatakan bahwa mereka mendukung lonjakan yields obligasi terbaru ini, dengan menyatakan bahwa hal tersebut bisa membantu mendinginkan ekonomi AS dan inflasi tinggi.Pelaku pasar saat ini berfokus pada pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Jackson Hole yang akan disampaikan hari ini.Investor khawatir atas sinyal yang berpotensi hawkish dari ketua The Fed, mengingat bahwa inflasi AS tetap tinggi saat data terbaru juga menunjukkan berlanjutnya kekuatan di pasar tenaga kerja.Saat data lain juga menunjukkan perlambatan aktivitas bisnis di AS, pelaku pasar masih mengharapkan ketua Fed untuk menempatkan prospek suku bunga AS yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama yang bisa menggerus harga emas dunia.Kenaikan suku bunga telah mendorong biaya peluang untuk memiliki emas selama setahun terakhir. Namun harga emas dunia mendapat dorongan minggu ini setelah data aktivitas bisnis yang lemah mendorong spekulasi bahwa the Fed memiliki ruang gerak yang terbatas untuk terus menaikkan suku bunga.