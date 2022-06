Emas Dunia Curi Panggung Kemenangan dari Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Chicago: Harga emas dunia naik tajam pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), terangkat oleh melemahnya dolar Amerika Serikat (USD) . Kondisi itu karena membaiknya sentimen risiko di pasar mendorong permintaan terhadap mata uang berisiko dan menekan greenback lebih rendah.Mengutip Antara, Jumat, 3 Juni 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD22,7 atau 1,23 persen menjadi USD1.871,40 per ons, memperpanjang keuntungan untuk hari kedua berturut-turut.Emas berjangka naik USD0,3 atau 0,02 persen menjadi USD1.848,70 pada Rabu, 1 Juni, setelah jatuh sebanyak USD8,9 atau 0,48 persen menjadi USD1.848,40 pada Selasa, 31 Juni, dan menguat USD3,4 atau 0,18 persen menjadi USD1.857,30 pada Jumat, 27 Mei.Indeks mata dolar AS, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, melemah 0,8 persen pada 101,78, dengan kecepatan untuk menghentikan kenaikan dua hari berturut-turut. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim awal AS untuk tunjangan pengangguran turun 11 ribu menjadi 200 ribu yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 28 Mei, lebih rendah dari perkiraan ekonom dan mencerminkan rekor PHK terendah serta pasar tenaga kerja terkuat dalam beberapa dekade.Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pesanan baru AS untuk barang-barang manufaktur naik 0,3 persen pada April, turun dari kenaikan 1,8 persen yang tercatat pada Maret dan lebih rendah dari perkiraan para ekonom sebesar 0,6 persen.Dalam pidatonya di Philadelphia Council for Business Economics, Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland Loretta Mester mengatakan, Federal Reserve harus menunjukkan kekuatan dalam pertempurannya untuk mengendalikan inflasi, dan itu bisa berarti laju kenaikan suku bunga yang lebih cepat pada September jika inflasi gagal menjadi moderat.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 36 sen atau 1,64 persen menjadi USD22.275 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Juli naik USD32 atau 3,21 persen menjadi USD1.028,40 per ons.