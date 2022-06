Emas Dunia Curi Panggung Kemenangan dari Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Indeks sentimen konsumen

(ABD)

Chicago: Harga emas dunia sedikit menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), menghentikan kerugian empat hari berturut-turut. Dolar AS jatuh dan sentimen risiko menekan permintaan terhadap mata uang safe-haven serta memberikan dukungan terhadap logam mulia Mengutip Antara, Sabtu, 25 Juni 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange , terdongkrak 50 sen atau 0,03 persen menjadi U1.830,30 per ons. Namun untuk minggu ini, kontrak emas berjangka turun 0,6 persen, mengikuti kerugian minggu sebelumnya sebesar 1,9 persen.Emas berjangka tergelincir USD8,6 atau 0,47 persen menjadi USD1.829,80 pada Kamis, 23 Juni, setelah turun tipis USD0,4 atau 0,02 persen menjadi USD1.838,40 pada Rabu, 22 Juni, dan melemah sebanyak USD1,8 atau 0,1 persen menjadi USD1.838,80 pada Selasa, 21 Juni.L?????ogam kuning diperdagangkan di kisaran ketat di level pertengahan USD1.800 di tengah pengamatan tajam pada pergerakan suku bunga Federal Reserve berikutnya, karena inflasi AS hampir tidak beranjak dari tertinggi 40 tahun."Emas tetap terperangkap dalam kisaran ketat karena para pedagang menunggu untuk melihat apakah laporan inflasi terbaru akan memaksa The Fed untuk berkomitmen pada kenaikan suku bunga yang lebih besar di luar pertemuan kebijakan Juli," kata AAnalis OANDA Ed Moya.Pasar mulia dari saham hingga obligasi dan minyak telah digerogoti oleh volatilitas dalam dua minggu terakhir karena investor menunggu untuk melihat apakah The Fed akan melaksanakan ancamannya untuk memaksakan kenaikan suku bunga paling kejam dalam satu generasi pada konsumen AS, dalam upayanya menggagalkan peningkatan inflasi tertinggi sejak awal 1980-an.Sementara itu, data ekonomi yang dirilis terpantau beragam. Indeks sentimen konsumen Universitas Michigan (UM) turun menjadi 50,0 dalam survei Juni 2022, dari 58,4 pada Mei dan di bawah 85,5 pada Juni lalu, memberikan dukungan terhadap emas.Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa penjualan rumah baru AS melonjak 10,7 persen ke tingkat tahunan 696.000, disesuaikan secara musiman, memulihkan sebagian besar penurunan tajam pada April.Berbicara selama diskusi panel tentang bank sentral dan inflasi yang diselenggarakan oleh UBS di Zurich, Swiss, Presiden Fed St Louis James Bullard mengatakan, kenaikan suku bunga yang cepat sekarang adalah cara terbaik untuk menghindari resesi nanti. "Sementara resesi pasti mungkin, saya benar-benar berpikir kita akan baik-baik saja," katanya.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 8,3 sen atau 0,39 persen, menjadi ditutup pada USD21,125 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun sebanyak 70 sen atau 0,08 persen, menjadi ditutup pada USD903,70 per ons.