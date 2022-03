Bank Besar AS Segara Naikkan Bunga Pinjaman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bank-bank besar Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka menaikkan suku bunga pinjaman dasar mereka masing-masing seperempat poin persentase beberapa jam setelah Federal Reserve AS menaikkan suku bunga acuannya.Dikutip dari Antara, Kamis, 17 Maret 2022, Citigroup Inc, Wells Fargo & Co, JPMorgan Chase & Co dan Bank of America Corp mengatakan mereka masing-masing menaikkan suku bunga dasar mereka menjadi 3,5 persen dari 3,25 persen, efektif pada Kamis waktu setempat.Sebelumnya, The Fed mengisyaratkan akan mulai secara agresif menyapih ekonomi dari langkah-langkah era pandemi untuk mengekang inflasi yang tinggi selama beberapa dekade.Bank sentral menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, mencari untuk melawan risiko ekonomi yang ditimbulkan oleh inflasi yang berlebihan dan perang di Ukraina. Pembuat kebijakan mengisyaratkan mereka akan mendorong suku bunga dana federal utama ke kisaran 1,75 persen hingga 2,00 persen pada akhir 2022.Bank, yang menghasilkan uang dari selisih antara apa yang mereka peroleh dari pinjaman dan membayar deposito dan dana lainnya, biasanya berkembang dalam lingkungan suku bunga tinggi. Dalam perdagangan setelah pasar, saham bank-bank besar AS masing-masing naik antara 3,3 persen hingga 6,6 persen.The Fed menghadapi tugas untuk memetakan arah ekonomi guna menghadapi kenaikan suku bunga tanpa mengulangi kesulitan gaya tahun 1970-an di mana kenaikan suku bunga bank sentral untuk melawan inflasi mengakibatkan resesi yang curam.Inflasi, yang mencapai tiga kali lipat dari target Fed 2,0 persen dan isu politik yang hangat, telah diperburuk oleh perang di Eropa yang telah menyebabkan lonjakan harga-harga komoditas dan menumpuk tekanan pada rantai pasokan yang sudah rusak.