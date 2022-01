Powell Siap Arahkan The Fed untuk Stabilkan Lonjakan Inflasi AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Ketua Federal Reserve Jerome Powell terus menyoroti upaya bank sentral Amerika Serikat (AS) untuk memerangi lonjakan inflasi dan menstabilkan ekonomi AS. Sejauh ini, tingkat inflasi terus melonjak, bahkan sempat mencapai level tertinggi yang imbasnya mengganggu laju perekonomian.Namun, partai Republika kemungkinan akan menghadapi pertanyaan tentang etika Powell dari seorang senator Demokrat, setelah sebuah laporan media mengajukan pertanyaan lebih lanjut mengenai apakah seorang pejabat Fed telah memperdagangkan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dari pergolakan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 pada 2020.Kesaksian Powell di depan Komite Perbankan Senat datang setelah Presiden Joe Biden menominasikannya untuk masa jabatan kedua memimpin bank sentral. Hal itu karena ekonomi AS berurusan dengan gelombang rekor inflasi tinggi yang mendorong para kritikus menuduh The Fed telah berpuas diri."Kita tahu inflasi yang tinggi menimbulkan kerugian, terutama bagi mereka yang kurang mampu memenuhi biaya kebutuhan pokok yang lebih tinggi seperti makanan, perumahan, dan transportasi," kat Powell dalam kesaksiannya, dilansir dari The Business Times, Rabu, 12 Januari 2022"Kami sangat berkomitmen untuk mencapai tujuan undang-undang kami tentang pekerjaan maksimum dan stabilitas harga. Kami akan menggunakan alat kami untuk mendukung ekonomi dan pasar tenaga kerja yang kuat dan untuk mencegah inflasi yang lebih tinggi agar tidak mengakar," tambahnya.Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan negara-negara berkembang harus bersiap untuk menghadapi kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS). Diperingatkan langkah Federal Reserve yang lebih cepat dari yang diprediksi dapat mengguncang pasar keuangan dan memicu arus modal keluar dan depresiasi mata uang di luar negeri.IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS yang kuat akan berlanjut, dengan inflasi kemungkinan moderat di akhir tahun. Pemberi pinjaman global itu akan merilis perkiraan ekonomi global baru pada 25 Januari.Dikatakan pengetatan kebijakan moneter AS secara bertahap dan terkirim dengan baik kemungkinan berdampak kecil pada pasar negara berkembang, dengan permintaan asing mengimbangi dampak kenaikan biaya pembiayaan.Tetapi inflasi upah AS berbasis luas atau kemacetan pasokan berkelanjutan dapat meningkatkan harga lebih dari yang diantisipasi dan memicu ekspektasi inflasi yang lebih cepat. Kondisi itu yang bisa memicu kenaikan suku bunga lebih cepat oleh bank sentral AS."Negara-negara berkembang harus bersiap menghadapi potensi gejolak ekonomi," kata IMF, mengutip risiko yang ditimbulkan oleh kenaikan suku bunga Fed yang lebih cepat dari perkiraan dan pandemi yang bangkit kembali.