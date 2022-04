Investor Pilih Cuan di Dolar AS saat Konflik Ukraina Kian Memanas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), karena pelaku pasar mencari tempat berlindung yang aman di tengah ketidakpastian geopolitik atas masalah Ukraina . Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,37 persen pada 99,0000.Mengutip Xinhua, Selasa, 5 April 2022, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0975 dibandingkan dengan USD1,1042 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3116 dari USD1,3105 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7550 dibandingkan dengan USD0,7497.Sedangkan dolar AS dibeli 122,82 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 122,61 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9262 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9254 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2485 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2510 dolar Kanada.Di sisi lain, harga minyak dunia naik tajam yakni lebih dari tiga persen pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena para investor khawatir tentang pasokan yang lebih ketat karena meningkatnya kematian warga sipil di Ukraina.Patokan global minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni melonjak USD3,14 atau 3,0 persen menjadi USD107,53 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei bertambah USD4,01 atau 4,0 persen menjadi USD103,28 per barel.minyak mentah anjlok sekitar 13 persen minggu lalu, setelah Presiden Joe Biden mengumumkan rekor pelepasan cadangan minyak AS, dan ketika anggota Badan Energi Internasional berkomitmen untuk lebih lanjut memanfaatkan cadangan. Minyak mentah Brent mencapai USD139 bulan lalu, tertinggi sejak 2008.Sementara itu, produsen minyak negara Arab Saudi Aramco menaikkan harga jual resmi Mei ke Asia untuk minyak mentah Arab Light andalannya, menurut dokumen harga yang dilihat oleh Reuters."Itu menunjukkan permintaan minyak masih sangat kuat, dan dengan melakukan itu akan menguras pasokan minyak dari Amerika Serikat dan membuat pasokan lebih ketat," kata seorang analis di Price Futures Group, Phil Flynn.Minyak mendapat dukungan dari jeda dalam pembicaraan di Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran, yang akan memungkinkan pencabutan sanksi terhadap minyak Iran. Iran menyalahkan AS atas penghentian tersebut. Tekanan turun terhadap minyak datang dari gencatan senjata di Yaman, yang dapat meredakan ancaman pasokan di Timur Tengah.Untuk pertama kalinya dalam konflik tujuh tahun, PBB telah menengahi gencatan senjata dua bulan antara koalisi yang dipimpin Saudi dan kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Fasilitas minyak Saudi telah diserang oleh Houthi selama pertempuran.