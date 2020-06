Kemilau Emas Dunia Kembali Pudar

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena ekuitas yang lebih kuat menekan logam mulia. Namun demikian, masih adanya covid-19 yang mewabah dunia membuat logam mulia berpeluang kembali merekah.Mengutip Xinhua, Kamis, 4 Juni 2020, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD29,2 atau 1,68 persen menjadi USD1.704,8 per ons. Sedangkan indeks pasar saham di seluruh dunia bergerak positif pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), yang turut menumpulkan permintaan untuk emas.Sementara itu, perusahaan swasta di Amerika Serikat kehilangan 2,76 juta pekerjaan pada Mei karena pandemi covid-19 terus mengguncang negara dan membebani pasar tenaga kerja selama sebulan, lapor perusahaan data penggajian Automatic Data Processing (ADP)."Adapun laporan itu menggunakan data hingga 12 Mei yang artinya tidak mencerminkan dampak penuh covid-19 pada situasi ketenagakerjaan secara keseluruhan," kata ADP.Kemudian aktivitas ekonomi di sektor non-manufaktur AS mengalami kontraksi pada Mei untuk bulan kedua berturut-turut, Institute for Supply Management (ISM) melaporkan. Indeks non-manufaktur ISM tercatat di level 45,4 persen pada Mei atau, menyusul pembacaan April di posisi 41,8 persen.Adapun perak untuk pengiriman Juli turun sebanyak 30,2 sen atau 1,65 persen menjadi USD17,958 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli turun sebanyak USD8,2 atau 0,94 persen menjadi USD860,5 per ons.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena para investor mempelajari rilis data ekonomi. Meski demikian, pandemi covid-19 yang belum mereda di AS masih menjadi katalis negatif yang membuat bursa saham Wall Street tidak bisa melesat signifikan.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 527,24 poin atau 2,05 persen menjadi 26.269,89. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 42,05 poin atau 1,36 persen menjadi 3.122,87. Indeks Komposit Nasdaq naik 74,54 poin atau 0,78 persen menjadi 9.682,91.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir lebih tinggi, dengan sektor industri dan keuangan masing-masing naik 3,91 persen dan 3,83 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor perawatan kesehatan turun 0,2 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.(ABD)