Pipa Utama AS Dibuka Kembali, Harga Minyak Langsung Terkerek

New York: Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Jumat waktu setempat. Harga minyak mencatat kenaikan moderat untuk minggu ini.Melansir Xinhua, Sabtu, 15 Mei 2021, minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni bertambah USD1,55 menjadi USD65,37 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara minyak mentah brent untuk pengiriman Juli naik USD1,66 dolar menjadi USD68,71 per barel di London ICE Futures Exchange.Saat ini pedagang mengamati pembaruan tentang Saluran Pipa Kolonial, operator saluran pipa yang membawa bensin dan solar ke bagian timur dan tenggara Amerika Serikat (AS). Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka memulai restart pipa setelah terpaksa ditutup selama enam hari karena serangan keamanan siber.Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa pasokan bahan bakar negara akan membutuhkan waktu untuk kembali normal setelah serangan siber jaringan pipa. Investor juga menilai prospek permintaan bahan bakar minyak.Menurut perkiraan terbaru yang diterbitkan oleh Badan Energi Internasional (IEA), permintaan minyak global akan meningkat sebesar 5,4 juta barel per hari tahun ini, sekitar 300 ribu barel lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.Hal ini karena revisi turun untuk kuartal pertama dan kedua. IEA terus membayangkan pemulihan permintaan yang kuat di paruh kedua tahun ini.Untuk minggu ini, patokan minyak mentah AS naik 0,7 persen, sementara minyak mentah Brent naik 0,6 persen, berdasarkan kontrak bulan depan.(AHL)