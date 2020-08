Investor Amati Stimulus Fiskal, Dow dan S&P Kompak Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Wall Street berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi karena investor mengamati stimulus fiskal di Amerika Serikat (AS) di tengah krisis akibat pandemi covid-19.Mengutip Xinhua, Selasa, 11 Agustus 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 357,96 poin atau 1,30 persen menjadi 27.791,44. Lalu S&P 500 naik 9,19 poin atau 0,27 persen menjadi 3.360,47. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq tergelincir 42,63 poin atau 0,39 persen menjadi 10.968,36.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan sektor energi naik 3,08 persen. Sedangkan sektor layanan komunikasi turun 0,46 persen, menjadi kelompok dengan kinerja terburuk.Sementara itu, perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah. Delapan dari 10 saham teratas menurut indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif untuk memperpanjang bantuan ekonomi covid-19 tertentu setelah negosiasi antara anggota parlemen Republik dan Demokrat gagal.Salah satu dari empat perintah Presiden yakni memperpanjang tunjangan pengangguran tambahan hingga akhir tahun namun dikurangi menjadi sebesar USD400 per minggu, bukan USD600 seperti yang disetujui oleh Kongres pada akhir Maret, yang berakhir pada akhir Juli. Langkah itu memicu kritik dari Demokrat, yang mungkin menantang legalitas Presiden.Adapun kasus covid-19 yang dikonfirmasi di Amerika Serikat mencapai lebih dari 5,07 juta dan kematian melampaui 163 ribu pada Senin sore, menurut penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins. Sedangkan ekuitas AS naik untuk pekan yang berakhir Jumat lalu dengan Dow menguat 3,8 persen, sementara S&P 500 dan Nasdaq keduanya naik 2,5 persen.(ABD)