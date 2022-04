Ledakan Inflasi AS Buat Wall Street Suram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) terpantau jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena data menunjukkan inflasi AS melonjak ke level tertinggi empat dekade pada Maret . Kondisi itu membuat The Fed kian terus memperketat kebijakan moneternya.Mengutip Xinhua, Rabu, 13 April 2022, indeks Dow Jones Industrial Average turun 87,72 poin atau 0,26 persen menjadi 34.220,36. Sedangkan indeks S&P 500 turun 15,08 poin atau 0,34 persen,menjadi 4.397,45. Kemudian indeks Komposit Nasdaq turun 40,39 poin, atau 0,30 persen, menjadi 13.371,57.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir tertekan, dengan sektor keuangan turun 1,07 persen, memimpin penurunan. Sedangkan sektor energi melonjak sebanyak 1,72 persen, dan merupakan kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas menurut bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga konsumen AS, ukuran utama inflasi, melonjak 8,5 persen pada Maret dari tahun sebelumnya, kenaikan 12 bulan terbesar sejak periode yang berakhir Desember 1981. Laporan inflasi memperkuat ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve AS akan menaikkan suku bunga secara agresif dalam beberapa bulan mendatang.Risalah rapat The Fed di Maret yang dirilis pekan lalu menunjukkan banyak peserta mencatat bahwa satu atau lebih kenaikan 50 basis poin dalam kisaran target dapat sesuai pada pertemuan mendatang, terutama jika tekanan inflasi tetap tinggi atau meningkat.Gubernur Federal Reserve Lael Brainard mengatakan upaya gabungan pemangkasan neraca dan serangkaian kenaikan suku bunga akan membantu menurunkan inflasi. Ia menambahkan moderasi dalam inflasi barang-barang inti, tidak termasuk harga energi dan makanan, adalah sinyal selamat datang."Ini tidak mengubah apapun dalam jangka pendek, dengan The Fed masih diperkirakan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin bulan depan untuk menjinakkan inflasi," pungkas Analis Pasar Senior Oanda Edward Moya.