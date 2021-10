Emas Dunia Terdongrak Pelemahan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas dunia menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), didukung oleh penurunan imbal hasil obligasi AS dan pelemahan dolar AS Mengutip Antara, Kamis, 28 Oktober 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD5,4 atau 0,3 persen, menjadi USD1.798,80 per ons.Sehari sebelumnya, emas berjangka merosot USD13,4 atau 0,74 persen menjadi USD1,793,40. Emas berjangka bertambah USD10,5 atau 0,58 persen menjadi USD1.806,80 pada Senin, 25 Oktober 2021."Kami berada dalam periode konsolidasi untuk emas, tapi saya pikir pada akhirnya pengetatan kebijakan dan kekhawatiran inflasi akan positif untuk logam emas," kata analis pasar senior Oanda Edward Moya.Di sisi lain, indeks dolar yang turun 0,2 persen terhadap para pesaingnya turut mendorong harga emas. Imbal hasil obligasi pemerintah AS yang menjadi acuan tergelincir di bawah 1,6 persen ke level terendah sehingga peluang kerugian memegang emas semakin rendah.Kemudian permintaan emas fisik di Tiongkok juga mendongkrak kenaikan harga. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 10,3 sen atau 0,43 persen, menjadi USD24,191 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari turun USD13,6 atau 1,32 persen, menjadi USD1.019,3 per ons.