Bank of China Diminta Hentikan Pendanaan Batu Bara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Shanghai: Bank of China (BoC), investor global terbesar di pembangkit listrik tenaga batu bara, harus mengakhiri pembiayaan proyek-proyek semacam itu di luar daratan dan sebagai gantinya mendukung energi bersih dan terbarukan.Dikutip dari Antara, Selasa, 14 September 2021, aliansi 35 organisasi non-pemerintah mengatakan dalam pernyataan yang dibuat dalam surat terbuka kepada ketua Dewan Komisaris yang dikendalikan negara Liu Liange dan ditandatangani oleh kelompok-kelompok dari 13 negara di Asia, Afrika dan Eropa, menambah kecaman yang berkembang terhadap Tiongkok karena mendanai pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, terutama sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan.Sementara Tiongkok telah mengatakan bahwa mereka akan menghormati hak masyarakat lokal untuk memutuskan jenis energi apa yang mereka butuhkan, surat tersebut yang telah ditandatangani oleh organisasi dari beberapa negara Sabuk dan Jalan, menunjukkan penentangan yang meningkat terhadap batu bara bahkan di negara-negara berkembang.Total pembiayaan luar negeri Bank of China untuk proyek pembangkit listrik berbasis batu bara sejak perjanjian iklim Paris pada 2015 mencapai lebih dari USD35 miliar, paling banyak dibanding investor mana pun secara global, dan tidak sesuai dengan ambisi perubahan iklim Tiongkok.Dikatakan lebih dari 130 lembaga keuangan telah memutuskan untuk membatasi investasi bahan bakar fosil, dan mendesak Bank of China untuk mengikutinya. Bank of China menolak mengomentari surat itu.Presidennya Liu Jin mengatakan pada akhir Agustus bahwa bank akan secara bertahap mengurangi bagian dari total kredit yang diberikan untuk proyek-proyek batu bara selama periode 2021-2025, tetapi juga akan mengeluarkan lebih banyak pinjaman untuk peningkatan teknis di sektor ini.Direktur Eksekutif Market Forces, Julien Vincent, mengatalan sebuah organisasi Australia yang berkampanye menentang pembiayaan bahan bakar fosil, mengatakan lusinan pembangkit listrik tenaga batu bara di seluruh dunia tidak akan berjalan tanpa dukungan bank."Narasi tentang batu bara dari para pemimpin bisnis dan keuangan Tiongkok jelas berubah, tetapi yang benar-benar penting adalah tindakan," katanya.Lembaga keuangan Tiongkok secara bertahap telah beralih dari batu bara. Industrial and Commercial Bank of China, bank terbesar di dunia berdasarkan aset, telah berjanji untuk menyusun peta jalan untuk menarik diri dari batu bara.Dalam rekomendasi yang diterbitkan pekan lalu, sebuah badan penasihat pemerintah juga meminta Tiongkok untuk membatasi dan secara bertahap menghentikan penggunaan dana publik dalam investasi pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, dan mendorong bank-bank pemerintah untuk membuat komitmen serupa.Menurut penelitian yang dirilis pada Selasa oleh lembaga pemikir Eropa E3G, 44 negara telah berkomitmen untuk tidak ada batu bara baru dengan 1.175 gigawatt kapasitas tenaga batu bara dibatalkan sejak 2015. Dikatakan janji serupa oleh Tiongkok akan menghapus 55 persen dari semua proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru yang diusulkan di dunia.