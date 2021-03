Fed Diramal Ubah Arah Kebijakan Respons Lonjakan Imbal Hasil Obligasi AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Federal Reserve diperkirakan mengubah arah kebijakan untuk mengatasi beberapa gejolak baru-baru ini di pasar obligasi seiring terus naiknya imbal hasil surat utang Pemerintah Amerika Serikat (AS) . Meski demikian, the Fed diramal belum akan menaikkan suku bunga acuannya.Mengutip CNBC International, Sabtu, 6 Maret 2021, menurut investor dan ekonom yang mengamati tindakan baru-baru ini dengan cermat, berharap bank sentral AS mengatasi beberapa distorsi yang telah terjadi. Perubahan arah kebijakan bisa dilakukan segera setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal pada 16-17 Maret.Langkah yang mungkin dilakukan adalah Third Iteration of Operation Twist, langkah yang dibuat Fed hampir satu dekade lalu selama kekacauan saat krisis utang Eropa. Langkah lainnya yaitu kenaikan tingkat yang dibayarkan atas cadangan untuk mengatasi masalah di pasar uang. Kemudian, mungkin Fed bisa menyesuaikan tingkat pada operasi repo semalam di pasar obligasi.Mekanisme Operation Twist melibatkan penjualan catatan pemerintah bertanggal lebih pendek dan membeli kira-kira jumlah dolar yang sama dalam sekuritas berdurasi lebih lama. Tujuannya adalah untuk menaikkan suku bunga jangka pendek dan menurunkan suku bunga jangka panjang, sehingga meratakan kurva imbal hasil obligasi AS.The Fed menjalankan program tersebut pada 2011 dan pada 1961. Adapun seorang pelaku pasar yang akrab dengan operasi Fed mengatakan pejabat bank sentral AS telah menghubungi dealer utama untuk mengukur perlunya beberapa intervensi.Imbal hasil obligasi AS jangka panjang telah melonjak selama dua minggu terakhir ke level yang tidak terlihat sejak sebelum pandemi covid-19. Meskipun secara historis mereka tetap rendah, pasar mengkhawatirkan laju kenaikan berlanjut. Pasar obligasi mulai agak tenang pada Senin waktu setempat, dengan suku bunga di tengah kurva sebagian besar lebih rendah.Sementara itu, imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun yang dijadikan acuan diprediksi berada dalam tren jangka panjang yang lebih rendah akibat pasar keuangan negara adidaya tersebut saat ini dibanjiri uang tunai.Menurut Guggenheim Investments, imbal hasilnya bisa zigzag turun menjadi minus 0,5 persen dalam setahun dari sekarang, sekalipun jika naik dari level saat ini.Dalam catatan penelitian yang diterbitkan, Global Chief Investment Officer Guggenheim, Scott Minerd mengatakan dengan menggunakan analisis regresi sinus dari suku bunga 10 tahun sejak 1980-an, imbal hasil terlihat berpotensi turun di kisaran -0,5 persen pada awal 2022, dibatasi oleh kisaran dua standar deviasi sebesar 1,0 persen dan terendah -2,0 persen.Kekuatan pendorongnya adalah lonjakan jumlah uang beredar M2, yang telah mendorong suku bunga secara praktis ke nol, tetapi kemungkinan akan terus bekerja keluar dari kurva."Saat pembayaran stimulus dan pengembalian pajak didistribusikan dan lebih banyak uang yang akan digunakan, investor akan memperpanjang jatuh tempo pada portofolio obligasi mereka dalam 'jangkauan untuk imbal hasil," pungkasnya.(ABD)