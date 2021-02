Lagi, Dolar AS Salip 6 Mata Uang Rival Utamanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rival utamanya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat.Melansir Xinhua, Sabtu, 27 Februari 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,82 persen pada 90,8690.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2078 dolar AS dari 1,2184 dolar AS pada sesi sebelumnya. Poundsterling Inggris turun menjadi 1,3945 dolar AS dari 1,4036 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7711 dolar AS dari 0,7902 dolar AS.Kemudian dolar AS dibeli 106,61 yen Jepang, lebih tinggi dari 106,20 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9090 franc Swiss dari 0,9046 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2703 dolar Kanada dari 1,2576 dolar Kanada.Sebelumnya saham-saham di Amerika Serikat (AS) berakhir variatif pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat. Hal ini menyusul aksi jual tajam di sesi sebelumnya.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 469,64 poin atau 1,50 persen menjadi 30.932,37. Sementara itu indeks S&P 500 turun 18,19 poin atau 0,48 persen menjadi 3.811,15. Namun indeks Komposit Nasdaq naik 72,91 poin atau 0,56 persen menjadi 13.192,34.Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup ke zona merah, dengan sektor energi memimpin penurunan sebesar 2,3 persen. Sedangkan sektor teknologi naik 0,6 persen. Kelompok teknologi merosot 3,5 persen di sesi sebelumnya.(AHL)