Harga Minyak Dunia Lanjutkan Penurunan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak dunia kembali jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Para pedagang semakin khawatir atas permintaan bahan bakar yang lebih lemah setelah jenis covid-19 baru terdeteksi di Inggris dan mendorong pembatasan mobilitas baru.Mengutip Xinhua, Rabu, 23 Desember 2020, West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari turun 95 sen menjadi USD47,02 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah brent untuk pengiriman Februari turun 83 sen menjadi USD50,08 barel di London ICE Futures Exchange.Pedagang juga melihat ke depan untuk pasokan AS karena Administrasi Informasi Energi AS akan merilis data stok minyak mentah mingguan negara itu pada Rabu. Analis memperingatkan volatilitas kemungkinan akan berlanjut di pasar minyak karena risiko tetap tinggi pada sisi permintaan dan penawaran.Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya dijadwalkan untuk meningkatkan produksi sebesar 500 ribu barel per hari pada Januari. Sejauh ini, OPEC dan sekutu, yang biasa dikenal dengan sebutan OPEC+, terus berupaya menjaga agar harga minyak dunia tetap stabil.Di sisi lain, bursa saham Wall Street berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), setelah Kongres Amerika Serikat menyetujui paket bantuan covid-19 yang telah lama tertunda. Paket tersebut diharapkan bisa menstimulus upaya pemulihan ekonomi yang rapuh.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 200,94 poin atau 0,67 persen menjadi 30.015,51. Sedangkan S&P 500 turun 7,66 poin atau 0,21 persen menjadi 3.687,26. Indeks Komposit Nasdaq naik 65,40 poin atau 0,51 persen menjadi 12.807,92.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup di zona negatif dengan sektor energi turun 1,74 persen, memimpin pelemahan. Kemudian sektor teknologi dan real estate naik masing-masing 0,86 persen dan 0,61 persen, kelompok yang berkinerja positif.Saham terkait perjalanan berada di bawah tekanan setelah jenis covid-19 yang baru dan lebih menular terdeteksi di Inggris serta mendorong pembatasan mobilitas baru. Upaya pencegahan menjadi hal penting karena menjadi indikator pemutusan penyebaran covid-19 jenis baru tersebut.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih rendah dengan delapan dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.Kongres AS menyetujui paket bantuan covid-19 senilai USD900 miliar pada Senin malam setelah berbulan-bulan mengalami kebuntuan dan negosiasi yang berat, ketika orang Amerika terus berjuang di tengah kejatuhan ekonomi dan kesehatan karena pandemi covid-19.(ABD)