Stok Jatuh, Minyak Mentah AS Sentuh Level Tertinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga-harga minyak menguat hampir dua persen pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Minyak mentah Amerika Serikat (AS) mencapai level penyelesaian tertinggi dalam setahun setelah persediaannya anjlok ke level terendah sejak Maret.Mengutip Antara, Kamis, 4 Februari 2021, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Maret naik 93 sen atau 1,7 persen menjadi USD55,69 per barel, merupakan level puncak sejak 22 Januari 2020, setelah menyentuh tertinggi USD56,33 di awal sesi.Sementara itu, patokan global minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April bertambah sebanyak USD1,0 atau 1,7 persen menjadi USD58,46 per barel, merupakan posisi tertinggi sejak 21 Februari 2020.Kedua harga acuan saat ini berada pada tingkat kemunduran paling curam dalam satu tahun. Di situ kontrak untuk pengiriman jangka pendek lebih mahal daripada pasokan kemudian, sinyal permintaan saat ini dan ekspektasi pasokan yang lebih ketat. Kontrak AS saat ini diperdagangkan pada USD2,30 lebih banyak dari kontrak yang berakhir enam bulan kemudian.Stok minyak mentah AS turun pekan lalu menjadi 475,7 juta barel, Badan Informasi Energi mengatakan, terendah sejak Maret. Tingkat pemanfaatan kilang naik 0,6 poin persentase. "Kilang-kilang kembali beroperasi, yang mendukung minyak mentah," kata Phil Flynn, analis senior di The Price Futures Group di Chicago.Pasar telah didukung oleh pengurangan pasokan yang dalam dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang pada Rabu waktu setempat mempertahankan pemotongan pasokan yang sedang berlangsung.Sebuah dokumen yang dilihat menunjukkan bahwa OPEC+ memperkirakan pasar minyak akan mengalami defisit sepanjang tahun ini, memuncak pada dua juta barel per hari pada Mei."Pasar minyak terus mencari hari-hari yang lebih baik ke depan dengan peningkatan peluncuran vaksin mendorong permintaan, sementara OPEC+ terus menahan produksi," kata Presiden Lipow Oil Associates Andrew Lipow, di Houston.Pasar juga didukung oleh berita bahwa Demokrat di Kongres AS mengambil langkah pertama untuk memajukan rencana bantuan virus korona senilai USD1,9 triliun yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden. Amerika Serikat telah mengajukan gugatan untuk menyita kargo minyak yang katanya berasal dari Iran dan bukan Irak, sebagaimana tercantum dalam bill of lading.(ABD)