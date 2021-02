Disuntik Sentimen Positif, Emas Dunia Naik di Atas Level Psikologis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas melonjak pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Emas rebound dari penurunan tajam sehari sebelumnya, kembali bertengger di atas level psikologis USD1.800, dibantu penurunan dolar dan data yang menunjukkan pertumbuhan pekerjaan AS lebih lambat dari perkiraan.Mengutip Antara, Sabtu, 6 Februari 2021, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange melonjak USD21,8 atau 1,22 persen menjadi USD1.813,00 per ons. Sehari sebelumnya, Kamis, 4 Februari, emas berjangka ambrol USD43,9 atau 2,39 persen menjadi USD1.791,20.Harga emas berjangka merangkak naik USD1,7 atau 0,09 persen menjadi USD1.835,10 pada Rabu, 3 Februari. Sebelumnya anjlok sebanyak USD30,5 atau 1,64 persen menjadi USD1.833,4 pada Selasa, 2 Februari. Serta terangkat sebanyak USD13,6 atau 0,74 persen menjadi USD1.863,90 pada Senin, 1 Februari."Emas terus menerima dukungan terutama dari dolar dan kami memperkirakan ini akan tetap terjadi di sesi mendatang," kata Analis Standard Chartered Suki Cooper.Dolar mundur 0,6 persen, membuat emas yang dihargakan dalam mata uang AS lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. "Selanjutnya, kami yakin prospek emas tetap konstruktif mengingat stimulus fiskal kemungkinan akan mengakibatkan defisit kembar AS yang besar," tambahnya.Pertumbuhan lapangan kerja AS menguat kembali secara moderat pada Januari dan kehilangan pekerjaan di bulan sebelumnya lebih dalam dari yang diperkirakan sebelumnya.Dewan Perwakilan Rakyat AS akan mengambil persetujuan akhir pada Jumat waktu setempat pada anggaran yang akan memungkinkan Demokrat mendorong paket bantuan covid-19 senilai USD1,9 triliun melalui Kongres. Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang kemungkinan didorong oleh stimulus yang meluas.Namun untuk minggu ini harga emas turun 1,9 persen, penurunan terbesar sejak pekan yang berakhir 8 Januari, sebagian karena imbal hasil obligasi AS lebih tinggi yang meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Harga logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik sebanyak 78,5 sen atau 2,99 persen menjadi USD27,019 per ons. Sedangkan harga platinum untuk pengiriman April melonjak sebanyak USD30 atau 2,72 persen menjadi USD1.133 per ons.(ABD)