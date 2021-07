Fed Lanjutkan Kebijakan Moneter Akomodatif, Harga Emas Dunia Melesat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas naik tajam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu terjadi setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell meyakinkan investor bahwa bank sentral akan melanjutkan kebijakan moneter yang akomodatif meskipun ada lonjakan angka inflasi serta ditopang dolar AS yang lebih lemah.Mengutip Antara, Kamis, 15 Juli 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD15,1 atau 0,83 persen, menjadi USD1.825 per ons. Sehari sebelumnya, Selasa, 13 Juli, emas berjangka juga terdongkrak USD4,0 atau 0,22 persen menjadi USD1.809,90.Emas berjangka jatuh USD4,7 atau 0,26 persen menjadi USD1.805,90 pada Senin, 12 Juli, setelah bertambah sebanyak USD10,40 atau 0,58 persen menjadi USD1.810,60 pada Jumat, 9 Juli, dan melemah sebanyak USD1,9 atau 0,11 persen menjadi USD1.800,20 pada Kamis, 8 Juli.Powell, dalam sambutan yang disiapkan sebelum sidang kongres, mengatakan pasar kerja AS masih jauh dari kemajuan yang ingin dilihat Fed sebelum mengurangi dukungannya terhadap ekonomi, sementara inflasi tinggi saat ini akan mereda dalam beberapa bulan mendatang.Data menunjukkan indeks harga konsumen dan harga produsen AS melonjak bulan lalu. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa indeks harga konsumen (IHK), ukuran inflasi yang diawasi ketat, meningkat sebesar 0,9 persen pada Juni, melebihi perkiraan kenaikan 0,5 persen oleh para ekonom yang disurvei."Ini (komentar Powell) benar-benar memperkuat keyakinan bahwa meskipun data inflasi yang lebih panas ini, The Fed masih tetap berada di jalur yang cukup akomodatif," kata Analis pasar senior di Oanda, Edward Moya.Investor juga menyambut komentar pejabat ECB bahwa bank sentral tidak akan melakukan pengetatan terlalu dini. "Anda akan melihat lebih banyak sinyal dovish dari ECB dan PBoC, yang seharusnya memberikan dukungan terhadap dolar, tetapi ini masih merupakan kabar baik untuk stimulus perdagangan dan itu akan sangat positif untuk emas," ucap Moya.Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, yang meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasi. Dolar yang melemah, juga mengembalikan daya pikat emas kepada pemegang mata uang lainnya, dan penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah AS, menambah dukungan lebih lanjut.TD Securities mengatakan dana-dana Tiongkok mungkin telah membeli emas saat penurunan harga baru-baru ini, dengan pembelian fisik juga memberikan dukungan. Emas menemukan dukungan tambahan ketika Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga produsen meningkat satu persen pada Juni, mendorong kenaikan harga selama 12 bulan terakhir.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik sebanyak 13,1 sen atau 0,5 persen menjadi USD26,271 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Oktober naik sebanyak USD16,90 atau 1,52 persen menjadi USD1.128,10 per ons.(ABD)