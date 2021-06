Emas Dunia Bersinar, Ditopang Pelemahan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Penguatan emas ini ditopang melemahnya dolar AS Melansir Xinhua, Selasa, 8 Juni 2021, harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD6,8 atau 0,36 persen menjadi USD1.898,8 per ounce. Namun demikian, kenaikan obligasi 10-tahun Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) sedikit membatasi pertumbuhan emas.Sementara itu, harga perak untuk pengiriman Juli naik 12,2 sen atau 0,44 persen menjadi USD28,018 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD10,4 atau 0,89 persen menjadi USD1.174,8 per ounce.Kurs dolar AS melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat. Pelemahan ini terjadi di tengah penguatan euro dan poundsterling Inggris. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,21 persen pada 89,9510.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2195 dolar AS dari 1,2165 dolar AS di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,4183 dolar AS dari 1,4159 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7760 dolar AS dari 0,7743 dolar.Sementara dolar AS dibeli 109,26 yen Jepang, lebih rendah dari 109,50 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8972 franc Swiss dari 0,8991 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2070 dolar Kanada dari 1,2074 dolar Kanada.(AHL)