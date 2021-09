Tiongkok Ajukan Permohonan untuk Bergabung dengan Pakta Perdagangan Asia-Pasifik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Beijing: Tiongkok telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan pakta perdagangan Asia-Pasifik yang pernah didorong oleh Amerika Serikat (AS) sebagai cara untuk mengisolasi Tiongkok dan memperkuat dominasi AS di kawasan itu. Permohonan itu dalam rangka memaksimalkan laju perdagangan di skala global."Tiongkok mengajukan surat permohonan resmi untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) ke Selandia Baru," menurut sebuah pernyataan, di Beijing, dilansir dari The Business Times, Minggu, 19 September 2021.Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao melakukan panggilan tindak lanjut dengan rekannya Damien O'Connor, karena Selandia Baru adalah negara penyimpan perjanjian tersebut. Permohonan tersebut dipastikan akan memicu reaksi dari Washington.Apalagi sejumlah anggota parlemen di AS telah menyatakan keprihatinannya tentang upaya Tiongkok untuk bergabung. Namun, tidak ada tanda-tanda Pemerintahan Presiden Joe Biden tertarik untuk bergabung kembali dengan kesepakatan itu.Kesepakatan awal dibayangkan oleh AS sebagai blok ekonomi untuk mengimbangi pertumbuhan kekuatan Tiongkok, dengan Presiden AS saat itu Barack Obama mengatakan pada 2016 bahwa AS, bukan Tiongkok, yang harus menulis aturan perdagangan regional.Akan tetai, penggantinya yakni Donald Trump menarik diri dari kesepakatan tersebut pada 2017, dengan Jepang memimpin pakta yang direvisi dan diganti namanya menjadi kesimpulan yang sukses pada tahun berikutnya.Pakta tersebut merupakan hasil dari diskusi di belakang layar selama berbulan-bulan setelah Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan pada 2020 bahwa Tiongkok tertarik untuk bergabung. Tiongkok adalah negara kedua yang mendaftar untuk bergabung dengan kesepakatan 11 negara, setelah Inggris meminta menjadi anggota di awal tahun ini."Ini adalah perhitungan yang sangat rasional oleh kepemimpinan Tiongkok. Mengingat bagaimana pasar Tiongkok mendorong pemulihan ekonomi, mereka tidak akan pernah sekuat ini lagi. Atau lebih tepatnya, biaya menolak aplikasi Tiongkok tidak akan pernah setinggi ini," pungkas Direktur Pusat Eropa untuk Ekonomi Politik Internasional Hosuk Lee-Makiyama.Langkah Tiongkok menggarisbawahi situasi geopolitik yang semakin rumit di Asia, di mana Tiongkok adalah ekonomi dominan dan mitra dagang utama bagi banyak negara. Tetapi persaingan dengan AS semakin buruk.Adapun Australia, Singapura, Selandia Baru, dan Jepang adalah anggota CPTPP dan sekutu dekat AS. Akan tetapi bersama dengan Tiongkok mereka juga anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang berhasil dinegosiasikan tahun lalu.