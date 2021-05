Harga Minyak Dunia Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Harga minyak dunia menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), bahkan setelah data menunjukkan adanya kenaikan dalam hitungan mingguan rig minyak Amerika Serikat (AS) . Sejauh ini, negara produsen terus berupaya menjaga agar harga minyak tidak kembali jatuh.Mengutip Xinhua, Sabtu, 22 Mei 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli bertambah USD1,64 menjadi USD63,58 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah brent untuk pengiriman Juli naik USD1,33 menjadi USD66,44 per barel di London ICE Futures Exchange.Perusahaan jasa ladang minyak yang berbasis di Houston, Baker Hughes melaporkan, jumlah pengeboran rig AS yang aktif untuk minyak naik empat menjadi 356 minggu ini. Jumlah total rig aktif AS, yang mencakup pengeboran untuk gas alam, naik dua menjadi 455, menurut laporan tersebut.Untuk minggu ini, patokan minyak mentah AS turun 2,7 persen. Sementara Brent turun 3,3 persen, berdasarkan kontrak bulan depan.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat menyerahkan sebagian besar keuntungan di sesi sebelumnya dan berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi di tengah melemahnya saham-saham sektor teknologi.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 123,69 poin atau 0,36 persen menjadi 34.207,84. Kemudian indeks S&P 500 turun sebanyak 3,26 poin atau 0,08 persen menjadi 4.155,86. Indeks Komposit Nasdaq turun 64,75 poin atau 0,48 persen menjadi 13.470,99.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor kebijaksanaan konsumen dan teknologi masing-masing turun 0,59 persen dan 0,52 persen, memimpin pelemahan. Sedangkan sektor keuangan melonjak sebanyak 0,9 persen, grup dengan kinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.(ABD)