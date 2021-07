Laporan Laba dan Optimisme Pemulihan Ekonomi Dorong Wall Street Menghijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street berakhir lebih tinggi pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Bursa saham Amerika Serikat (AS) membukukan kenaikan harian kedua berturut-turut karena laporan laba perusahaan yang kuat dan optimisme baru tentang pemulihan ekonomi AS terus memicu aksi beli.Mengutip Antara, Kamis, 22 Juli 2021, indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 286,01 poin atau 0,83 persen, menjadi 34.798,00. Indeks S&P 500 bertambah 35,63 poin atau 0,82 persen, menjadi 4.358,69 poin. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 133,08 poin atau 0,92 persen, menjadi 14.631,95.Ketiga indeks utama saham AS menambah kenaikan sesi sebelumnya, menempatkan ketiganya tidak lebih dari satu persen dari penutupan tertinggi sepanjang masa.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi melonjak 3,53 persen melampaui sektor-sektor lainnya, menyusul kenaikan harga minyak. Sementara itu, sektor utilitas tergelincir 1,1 persen, merupakan kelompok dengan kinerja terburuk.Saham-saham berkapitalisasi kecil yang sensitif secara ekonomi, semikonduktor dan keuangan berkinerja lebih baik daripada pasar yang lebih luas."Ini pergerakan maju-mundur yang terjadi antara (laporan) laba besar dan pasar yang pulih serta kekhawatiran apakah ekonomi akan melambat karena varian Delta (COVID-19)," kata Presiden Chase Investment Counsel Peter Tuz, di Charlottesville, Virginia.“Tetapi kami sedang melihat laporan laba kuat dengan panduan yang umumnya positif, dan perasaan bahwa (varian Delta) dapat dikelola," tambahnya.Kebangkitan kembali dalam sektor perjalanan membantu mendorong pendapatan United Airlines, meningkatkan harga sahamnya sebesar 3,8 persen. Indeks S&P 1500 Airlines terangkat 3,3 persen, sedangkan indeks S&P 1500 Hotels, Restaurant and Leisure naik 2,9 persen."Awal minggu ini saham-saham itu menderita karena kekhawatiran baru bahwa perjalanan akan melambat dan semua industri terkait akan menderita, tetapi ketakutan itu telah hilang. Permintaan berlanjut seperti yang diperkirakan, saya tidak berpikir ketakutan Delta menyebabkan orang mengubah rencana mereka," kata Tuz.Imbal hasil obigasi Pemerintah AS 10-tahun yang dijadikan acuan melanjutkan rebound mereka dari posisi terendah lima bulan setelah melemahnya lelang obligasi 20 tahun, yang menguntungkan saham bank yang sensitif terhadap suku bunga.Perselisihan di Washington atas pengesahan paket infrastruktur bipartisan senilai USD1,2 triliun meningkat ketika Senat Demokrat bergerak menuju pemungutan suara prosedural yang direncanakan meskipun ada seruan dari Partai Republik untuk penundaan.Musim pelaporan keuangan kuartal kedua telah berubah menjadi penambah kecepatan (overdrive), dengan 73 perusahaan di S&P 500 telah membukukan hasil. Dari jumlah tersebut, 88 persen telah mengalahkan ekspektasi konsensus.Di antara pencetak keuntungan, Chipotle Mexican Grill melonjak 11,5 persen setelah rantai burrito (makanan khas Meksiko) mengalahkan perkiraan labanya dan memperkirakan pertumbuhan penjualan kuartal saat ini yang kuat. Sahamnya mencatat persentase kenaikan terbesar dalam S&P 500.(ABD)