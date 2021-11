Fed Resmi Kurangi Stimulus, Wall Street Dapat Rapor Hijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir lebih tinggi pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), karena Wall Street mencerna pernyataan terbaru dari Federal Reserve . The Fed mengumumkan akan mulai mengurangi pembelian asetnya di akhir bulan ini di tengah kekhawatiran besar atas tingkat inflasi yang terus meningkat.Mengutip Xinhua, Kamis, 4 November 2021, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 104,95 poin atau 0,29 persen menjadi 36.157,58. Kemudian S&P 500 menambahkan 29,92 poin atau 0,65 persen menjadi 4.660,57. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq naik 161,98 poin atau 1,04 persen menjadi 15.811,58.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor pilihan konsumen menguat sebanyak 1,84 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor energi tergelincir sebanyak 0,83 persen, menjadi kelompok berkinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan beratnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis."Inflasi meningkat, sebagian besar mencerminkan faktor-faktor yang diperkirakan bersifat sementara. Ketidakseimbangan penawaran dan permintaan terkait dengan pandemi dan pembukaan kembali ekonomi telah berkontribusi terhadap kenaikan harga yang cukup besar di beberapa sektor," kata Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).Mengingat kemajuan lebih lanjut substansial yang telah dibuat ekonomi AS menuju tujuan Fed sejak Desember lalu, FOMC memutuskan untuk mulai mengurangi laju bulanan pembelian aset bersihnya sebesar USD10 miliar untuk surat berharga AS dan USD5 miliar untuk sekuritas yang didukung hipotek agen.Sementara itu, The Fed memasukkan peringatan biasa bahwa taper pace bisa berubah jika FOMC menganggapnya perlu. "Pernyataan FOMC hampir tidak berubah pada November dengan pengecualian penurunan yang dimulai pada November dan mengikuti persis jalur yang ditetapkan dalam risalah September," kata Kepala Ekonom FHN Financial Chris Low."Penyesuaian bahasa inflasi tidak mengubah arti tetapi menawarkan penjelasan tentang faktor-faktor sementara yang diyakini Fed mendasari tekanan inflasi," tambahnya.Di sisi ekonomi, Institute for Supply Management (ISM) mencatat indeks jasa melonjak ke rekor 66,7 persen pada Oktober, lebih tinggi dari ekspektasi analis dan naik dari 61,9 persen pada September. Setiap angka di atas 50 persen menunjukkan sektor jasa secara umum berkembang.